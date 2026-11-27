Cơ quan CSĐT đọc các lệnh tố tụng đối với bị can Trịnh Quốc Công và Hà Thế Long (từ trái sang). Ảnh: CACC

Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 cán bộ, lãnh đạo liên quan đến sai phạm trong quá trình cấp 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (cũ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La (PC03) phối hợp với Viện KSND tỉnh thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 người. Những người này nguyên là công chức địa chính, lãnh đạo UBND xã Lóng Luông, cán bộ thẩm định hồ sơ, Phó Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vân Hồ (cũ).

Các bị can bị điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Bị can Ngô Văn Tho, viên chức Chi nhánh VPĐKĐĐ (áo khoác nâu) và bị can Tếnh A Chìa, nguyên Chủ tịch UBND xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ cũ (áo khoác xanh). Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn 2021-2023, các bị can đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong quá trình giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (cũ), tỉnh Sơn La.

Những sai phạm này dẫn đến việc 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,52 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh hành vi vi phạm của những cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.