Sau hơn 20 năm lưu lạc nơi đất khách, chị Lê Thị Lan (57 tuổi, ở phường Đông Sơn, Thanh Hóa) đã trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình. Ngày đoàn tụ, niềm vui gặp lại anh chị em xen lẫn nỗi xót xa khi cha mẹ đã không còn. Để có được cuộc hội ngộ tưởng chừng vô vọng ấy là hơn 6 tháng kiên trì tìm kiếm, kết nối của cán bộ, chiến sĩ công an cùng sự giúp đỡ tận tình của những người đồng hương nơi xứ người.