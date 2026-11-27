Thợ điện kịp thời khắc chế 'bà hỏa'
Trong lúc thực hiện công việc tại khu vực đường Lý Thái Tông (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vào chiều 23-11, anh Đặng Văn Tùng (nhân viên Điện lực Thanh Khê, Công ty Điện lực Đà Nẵng) thấy nhà số 10- Lý Thái Tông bị cháy kèm theo khói đen, liền cùng 2 đồng nghiệp là anh Phạm Đức Long và anh Nguyễn Minh Toàn tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng người dân để chữa cháy.
Các nhân viên Điện lực nhanh chóng ngắt nguồn điện để đảm bảo an toàn, đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ khẩn trương dập lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người và hạn chế tối đa tổn thất về tài sản cho chủ nhà cùng người thuê trọ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người thuê trọ sử dụng điều hòa liên tục mà không tắt, khiến thiết bị quá tải, dẫn đến chập điện và gây cháy.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tho-dien-kip-thoi-khac-che-ba-hoa-post361603.html