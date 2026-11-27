Vừa qua, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Sơn tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đoàn Xuân Phong do nhận tặng cho quyền sử dụng đất của hộ bà Đoàn Thị Tất, tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 205606 do UBND huyện Ninh Sơn cấp ngày 02/12/2004, cụ thể như sau:

* Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 205606 do UBND huyện Ninh Sơn cấp ngày 02/12/2004:

- Chủ sử dụng: Hộ bà Đoàn Thị Tất

- Địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn (nay là xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa);

- Thửa đất số 01, tờ bản đồ Đội 12-TP, diện tích 600m2 (trong đó mục đích sử dụng đất T: 300m2 và Vườn 300m2), qua đo đạc nay được xác định tương ứng với thửa đất số 135, tờ bản đồ số 123, thôn Triệu Phong, xã Ninh Sơn.

* Thông tin tặng cho quyền sử dụng đất:

- Bên tặng cho: Hộ bà Đoàn Thị Tất, địa chỉ thường trú tại Đội 12 - thôn Triệu Phong - xã Quảng Sơn.

- Bên nhận tặng cho: Ông Đoàn Xuân Phong, địa chỉ thường trú: Thôn Triệu Phong, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

- Giấy tờ kèm theo: Giấy tặng cho đất (viết tay) giữa bà Đoàn Thị Tất và ông Đoàn Xuân Phong vào ngày 02/5/2012, tuy nhiên giấy tờ tặng cho đất chưa được công chứng, chứng thực theo quy định. Hiện tại ông Đoàn Xuân Phong đang giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên.

* Thông tin thửa đất chuyển quyền:

Thửa đất số 01, tờ bản đồ Đội 12-TP, diện tích 600m2 (trong đó mục đích sử dụng đất T: 300m2 và Vườn 300m2), qua đo đạc nay được xác định tương ứng với thửa đất số 135, tờ bản đồ số 123, thôn Triệu Phong, xã Ninh Sơn, diện tích 628,6m2 , mục đích sử dụng đất ONT: 400m2, CLN: 328,6m2 (theo Phiếu đo đạc chỉnh lý thửa đất ngày 07/9/2026 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Sơn).

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Sơn đăng thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau 30 ngày kể từ ngày đăng tin lần đầu mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Sơn hành lập thủ tục tham mưu cấp có thẩm quyền Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 205606 do UBND huyện Ninh Sơn cấp ngày 02/12/2004 cho hộ bà Đoàn Thị Tất, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liên với đất cho ông Đoàn Xuân Phong theo quy định.