Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến các chuyên đề: những điểm mới của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, triển khai những điểm mới trong Quy chế về công tác kiểm sát việc giam giữ và thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-VKSTC, ngày 14-7-2026 của VKSND tối cao.

Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Quốc Hân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Danh

Hội nghị tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm những vi phạm, thiếu sót trong công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam; kiểm sát việc thi hành án hình sự, quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng; công tác lập, quản lý hồ sơ và thực hiện các chế độ đối với người bị giam giữ. Qua đó, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, thống nhất nhận thức và phương pháp nghiệp vụ giữa các đơn vị.

Các đại biểu, cán bộ kiểm sát viên tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Danh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND thành phố Nguyễn Quốc Hân cho rằng: Thời gian qua, công tác kiểm sát giam giữ và thi hành án hình sự vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, tồn tại cần khắc phục. Do đó, cán bộ, kiểm sát viên phải tiếp tục bám sát nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, bảo đảm công tác giam giữ và thi hành án hình sự thực hiện đúng quy định pháp luật.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Danh

Đồng chí Nguyễn Quốc Hân yêu cầu cán bộ kiểm sát phải nắm chắc nội dung các chuyên đề, đối chiếu hồ sơ với thực tế tại cơ sở, phân tích cụ thể những vấn đề phát sinh để phổ biến, rút kinh nghiệm trong từng đơn vị. Viện trưởng VKSND 14 khu vực và cán bộ, kiểm sát viên phải nghiêm túc triển khai các nội dung đã được quán triệt. Đối với công tác chuyển đổi số, cần cập nhật dữ liệu hằng ngày, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ và tiến độ giải quyết án theo quy định.