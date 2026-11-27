Hoạt động nhằm cụ thể hóa chính sách hình sự nhân đạo, tạo điều kiện cho người chưa thành niên phạm tội có cơ hội sửa chữa sai lầm và tái hòa nhập cộng đồng.

Phiên họp có sự tham gia của đồng chí Phan Quang Đại Nam – Phó Viện trưởng VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo, Điều tra viên Công an phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, trợ giúp viên pháp lý, người làm công tác xã hội cùng người đại diện hợp pháp của 2 bị can và 2 bị can.

Phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng đối với 2 bị can là người chưa thành niên.

Tại phiên họp, liên ngành tố tụng đã đánh giá toàn diện tính chất, mức độ hành vi vi phạm, điều kiện nhân thân, hoàn cảnh gia đình cũng như thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải của 2 bị can. Trên cơ sở thảo luận dân chủ, khách quan, các thành phần tham dự thống nhất áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên. Quá trình xem xét và tổ chức thực hiện xử lý chuyển hướng được quán triệt tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc cốt lõi của pháp luật. Việc áp dụng biện pháp phải đúng quy định, tương xứng với hành vi vi phạm và đặc điểm nhân thân từng em; bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, tránh gây tổn thương tâm lý; đồng thời duy trì sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, khách quan giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và gia đình.

Kiểm sát viên đã thực hành quyền công tố và kiểm sát chặt chẽ tính có căn cứ, hợp pháp của việc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng bảo đảm việc chuyển hướng được áp dụng đúng đối tượng, không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không hình sự hóa cứng nhắc đối với người chưa thành niên đủ điều kiện cải tạo tại xã hội. Sau phiên họp, VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện chức năng kiểm sát việc thi hành quyết định tại địa phương, bảo đảm kế hoạch giáo dục, hỗ trợ đi vào thực chất và phát huy hiệu quả phòng ngừa tội phạm.