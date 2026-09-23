Gửi yêu thương vào mùa trăng

Không khí rộn ràng trong ngày hội trung thu dành cho thiếu nhi

Để mỗi mùa trăng có thêm niềm vui

Sáng 20/9, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh rộn ràng không khí “Vui hội trăng rằm” năm 2026. Hơn 1.500 thiếu nhi là học sinh các lớp năng khiếu, đội viên các đội chuyên của trung tâm cùng hòa vào không gian ngập sắc màu trung thu với những chiếc lồng đèn lung linh, tiếng cười và nhiều hoạt động trải nghiệm. Các em được thưởng thức những tiết mục văn nghệ, tham gia trò chơi dân gian, vẽ tranh và nhiều hoạt động trải nghiệm khác.

Điều làm nên ý nghĩa của ngày hội còn nằm ở những món quà được trao đi. Nhân dịp trung thu năm nay, Hội đồng Đội Trung ương trao tặng 500 phần quà, tổng trị giá 168 triệu đồng cho thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng. Chương trình cũng trao 75 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng và 20 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 700 phần quà gồm bánh, sữa, lồng đèn cũng được trao đến các em tham dự. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 200 triệu đồng.

Theo bà Trịnh Thị Loan, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh: “Chương trình không chỉ tạo một không gian vui chơi, giao lưu cho các em mà còn là dịp để lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương. Chúng tôi mong mỗi món quà, mỗi chiếc lồng đèn được trao đi sẽ trở thành một lời động viên để các em thêm tự tin, nuôi dưỡng ước mơ và có thêm động lực học tập, rèn luyện”.

Trao yêu thương đến từng địa bàn

Ngày hội tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi là một trong những hoạt động nằm trong chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng” và các hoạt động Tết Trung thu năm 2026 do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai từ ngày 14 - 25/9.

Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam trao quà Trung thu cho thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng

Ở quy mô toàn tỉnh, công tác chăm lo trung thu được đặt trong yêu cầu để mỗi trẻ em đều được đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn và thiết thực. Các cấp bộ Đoàn, Đội tập trung rà soát, nắm tình hình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới và các cơ sở bảo trợ xã hội để có hình thức hỗ trợ phù hợp.

Theo đó, mỗi Đoàn xã, phường, đặc khu tổ chức ít nhất một chương trình “Đêm hội trăng rằm”, “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” hoặc hoạt động tương tự cho thiếu nhi tại địa phương. Cùng với tổ chức vui chơi, các cơ sở Đoàn vận động nguồn lực trao tặng bánh, kẹo, sữa, lồng đèn, sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, học bổng và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Cách làm này cũng gắn trung thu với hoạt động tiếp sức đến trường. Những em có hoàn cảnh khó khăn được gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ để có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt, ổn định cuộc sống. Các chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Em nuôi của Đoàn” tiếp tục được triển khai, cùng với việc vận động nguồn lực xã hội trao tặng các công trình, thiết bị vui chơi và hỗ trợ học tập cho thiếu nhi ở những địa bàn còn khó khăn.

Thiếu nhi hào hứng tham gia các hoạt động vui hội Trung thu ở cơ sở

Theo anh Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng, công tác chăm lo thiếu nhi dịp trung thu được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, hướng đến việc huy động nhiều nguồn lực để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ kịp thời. “Chúng tôi mong muốn mỗi hoạt động trung thu ở cơ sở đều thực sự đến với các em, nhất là những thiếu nhi còn khó khăn. Cùng với niềm vui của mùa trăng, điều quan trọng là tạo thêm điều kiện để các em học tập, rèn luyện, được bảo vệ và có thêm niềm tin để theo đuổi ước mơ của mình”, anh Tâm chia sẻ.