'Đã xem' nhưng không phản hồi: Phải chăng 'thả cảm xúc' cũng là cách lên tiếng?

Reaction cho những thông báo “đã biết”

Lịch học, lịch họp, deadline hay các hoạt động chung thường xuyên xuất hiện trong nhóm lớp. Với những thông báo chỉ cần người nhận nắm thông tin, reaction trở thành cách phản hồi nhanh, gọn và hạn chế tin nhắn làm trôi nội dung.

Nguyễn Ngọc Mai (sinh viên năm 3) cho biết mình thường dùng reaction với những thông báo đơn giản như lịch học, lịch họp, deadline hoặc nhắc nộp bài. Theo Mai, cách này vừa nhanh vừa phù hợp với những nhóm đông thành viên.

Võ Ngọc Khánh Trân (sinh viên năm 3) cũng có thói quen tương tự. Với những thông tin không liên quan trực tiếp như đổi học phần hay tìm bạn ở ghép, Trân thường không reaction. “Lớp mình gần 150 người nên nếu ai cũng reply thì tin nhắn sẽ rất dễ bị trôi”, Trân nói.

﻿Khánh Trân thường thả reaction cho những thông báo mang tính thông tin chung, chẳng hạn như lịch học, lịch họp hoặc nhắc deadline… Ảnh: NVCC.

Điều này cho thấy việc không phản hồi không nhất thiết đồng nghĩa với thờ ơ. Quan trọng là thông báo có yêu cầu xác nhận hay hành động cụ thể hay không.

Khi người gửi cần nhiều hơn một lượt reaction

Ở phía người gửi, đặc biệt là lớp trưởng hoặc cán bộ lớp, sự im lặng đôi khi lại gây khó khăn trong việc kiểm tra thông tin.

Võ Ngọc Hà My (Bí thư Chi đoàn K24 Báo chí CTC) cho biết với những thông báo chung, bạn thường chỉ cần thành viên thả reaction để biết đã đọc. Tuy nhiên, khi cần chốt danh sách hoặc thu thập dữ liệu, mọi người phải trả lời, điền biểu mẫu hoặc cập nhật bảng tính. Nếu chỉ nhìn reaction, người gửi khó biết ai đã thực sự hoàn thành và có thể phải nhắc lại nhiều lần.

﻿Theo Hà My, việc biết được các thành viên lớp đã nắm thông tin hay chưa cũng giúp bạn quản lý lớp tốt hơn. Ảnh: NVCC.

Trần Ngọc Ánh (lớp trưởng K25 Truyền thông đa phương tiện) chọn cách phân loại yêu cầu ngay trong thông báo. Với nội dung dài hoặc quan trọng, Ánh đặt một “ký hiệu” ở cuối tin nhắn và yêu cầu mọi người phản hồi bằng ký hiệu đó. Với thông báo ngắn, ít quan trọng, một lượt reaction có thể là đủ.

﻿Ngọc Ánh thừa nhận bạn đã không ít lần nhắc nhở riêng, nhắn tin riêng cho thành viên lớp để đảm bảo ai cũng nắm được thông tin. Ảnh: NVCC.

Dù vậy, Ánh thừa nhận reaction không phải hình thức xác nhận tuyệt đối. “Không tránh được tình trạng nhiều bạn react cho có chứ không thực sự đọc và nắm thông tin”, Ánh cho biết.

Phản hồi đúng lúc cũng là một kỹ năng

Theo thầy Hữu Tâm (giáo viên THPT tại An Giang), reaction có thể được chấp nhận với những thông báo chung hoặc nội dung đơn giản, nếu lớp đã thống nhất cách sử dụng. Nhưng khi thông báo yêu cầu thực hiện một nhiệm vụ, đăng ký, lựa chọn hoặc xác nhận cụ thể, học sinh nên phản hồi bằng nội dung rõ ràng hoặc đúng hình thức được yêu cầu.

﻿﻿Thầy Hữu Tâm (người thứ 3, bên trái) trong quá trình công tác tại Trường THPT Nguyễn Thần Hiến - An Giang. Ảnh: Đoàn Trường THPT Nguyễn Thần Hiến

Một lượt reaction chỉ cho thấy người nhận đã tạo ra tín hiệu phản hồi, chưa chắc đã chứng minh họ đã đọc kỹ và hiểu thông tin. Vì vậy, cách giao tiếp hiệu quả không nằm ở việc luôn reaction hay luôn trả lời tin nhắn mà ở việc lựa chọn hình thức phù hợp với mục đích của tin nhắn.

“Quan trọng nhất không phải là thả reaction hay không, mà là người gửi có nhận được tín hiệu rằng thông tin của mình đã được tiếp nhận hay chưa”, thầy Tâm nhận định.

Với thông báo chỉ cần “đã biết”, một reaction có thể là đủ. Nhưng khi cần danh sách, câu trả lời, đăng ký hay báo cáo, một phản hồi cụ thể sẽ giúp thông tin được xử lý chính xác hơn.