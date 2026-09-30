Diễn đàn 'Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường'

Quang cảnh diễn đàn.

Trong khuôn khổ diễn đàn, đại diện các xã: Sìn Hồ, Mường Than, Than Uyên, Dào San, Mường Kim, Nậm Hàng và phường Tân Phong tham gia các phần tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú. Thông qua các sản phẩm tuyên truyền, học sinh được tiếp cận những thông điệp về tình bạn, sự tôn trọng, sẻ chia và thấu hiểu; đồng thời nâng cao nhận thức về tác hại của bạo lực học đường và cách ứng xử phù hợp khi xảy ra mâu thuẫn.

Đặc biệt, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) và Trường Cao đẳng Lai Châu đã chia sẻ về những thông tin về vấn nạn bạo lực học đường. Qua đó, giúp học sinh nhận diện nguy cơ, nâng cao ý thức phòng ngừa và chủ động xử lý các tình huống phát sinh trong môi trường học tập.

Học sinh biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường.

Thiếu tá Trần Văn Toàn - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cùng học sinh giải đáp một số thông tin hữu ích về chủ đề bạo lực học đường.

Đại diện Trường Cao đẳng Lai Châu chia sẻ một số thông tin, kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường tại diễn đàn.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giao lưu và chia sẻ trực tiếp, diễn đàn tạo cơ hội để học sinh trao đổi, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; đồng thời lan tỏa những thông điệp tích cực về tình bạn đẹp. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện, nơi mỗi học sinh được tôn trọng, lắng nghe và cùng nhau tiến bộ.

Các em học sinh hào hứng tham gia trao đổi tại diễn đàn.