Phần thưởng của Phương Mỹ Chi ở trường đại học

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi đăng tải loạt ảnh nhận giấy chứng nhận cùng chia sẻ đầy phấn khởi: “Nay Chi đi lãnh thưởng nè. Ôi, bất ngờ và hoảng hốt khi được thông báo từ trường ghi nhận Chi là một cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất của môn Digital Advertising của học kỳ tháng 5.

Cảm ơn nhà trường, thầy cô và bạn bè đã tạo điều kiện và hỗ trợ em trong những ngày đến lớp”.

Phương Mỹ Chi khoe khoảnh khắc đi lãnh thưởng ở trường Đại học.

Qua loạt hình ảnh được đăng tải, nữ ca sĩ gây chú ý với diện mạo năng động, trang phục đời thường đơn giản trong những ngày đến giảng đường. Việc cô vẫn duy trì kết quả học tập đáng chú ý khiến khán giả bất ngờ, nhất là khi lịch trình nghệ thuật thời gian qua khá dày đặc với nhiều sân khấu và chương trình.

Phương Mỹ Chi khoe những hình ảnh cùng bạn bè, thầy cô.

Dù thường xuyên bận rộn với công việc, nữ ca sĩ vẫn chủ động sắp xếp thời gian để theo đuổi việc học và hoàn thành các mục tiêu cá nhân. Suốt 12 năm liền, Phương Mỹ Chi đều đạt danh hiệu Học sinh giỏi với bảng điểm nhiều mức điểm 9 và 10. Tổng kết năm học của cô luôn đạt thành tích cao. Điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT của Phương Mỹ Chi cũng khá ấn tượng, đạt 8,6/10.

Bên cạnh những hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi vẫn ưu tiên cho việc học ở trường.

Hiện tại, bên cạnh việc học ở Trường Đại học Swinburne, nữ ca sĩ vẫn ưu tiên tập trung cho các hoạt động nghệ thuật. Trong việc điều hành công ty, cô cho biết đã có chị gái và quản lý hỗ trợ.