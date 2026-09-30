Tuyên dương học sinh ngoan!

Em Minh trao trả tài sản nhặt được cho bạn.

Trước đó, em Phạm Viết Bình Minh nhặt được một chiếc Apple Watch do một học sinh đánh rơi liền chủ động báo với thầy Tổng phụ trách Đội để tìm, trao trả tài sản lại cho người đánh rơi.

Hành động đẹp của em Minh không chỉ thể hiện sự trung thực, ý thức trách nhiệm mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong học sinh, xây dựng môi trường học đường thân thiện, văn minh.