Nâng bước học sinh nghèo trên quê hương cụ Huỳnh Thúc Kháng

Thêm một cơ hội đến trường

Ở vùng bán sơn địa, kinh tế xã Thạnh Bình (TP Đà Nẵng) chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Với những gia đình nơi đây, chi phí học tập của con em vào mỗi đầu năm học là một khoản không nhỏ.

Năm học 2026-2027, em Nguyễn Văn Hậu, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Mính Viên (Mính Viên là bút hiệu cụ Huỳnh Thúc Kháng từng sử dụng), có hoàn cảnh khó khăn nên được trường trao học bổng 200.000 đồng/tháng trong 9 tháng học tập, cùng sách giáo khoa. Khoản hỗ trợ giúp gia đình em Hậu giảm bớt chi phí, có thêm điều kiện lo sinh hoạt cho em.

Em Nguyễn Văn Hậu được tiếp sức đến trường từ sự chung tay của nhà trường và các nhà hảo tâm. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Cô Nguyễn Thị Tân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mính Viên, chia sẻ, đầu năm học, nhà trường có 16 học sinh diện đặc biệt khó khăn được trao học bổng. Trong đó có 6 em được hỗ trợ xuyên suốt năm học như em Hậu.

“Sự hỗ trợ kịp thời đã tiếp thêm động lực cho các em học hành và giúp phụ huynh có thêm điều kiện để con em đến trường”, cô Nguyễn Thị Tân cho biết.

Trường học ở xã Thạnh Bình được đầu tư, nâng cấp khang trang. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thạnh Bình triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, địa phương đầu tư hơn 15,5 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách như miễn, giảm học phí, cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng... gần 3,8 tỷ đồng.

Khuyến tài đi cùng khuyến học

Sau giờ học chính khóa, các trường học tổ chức phụ đạo cho học sinh và bồi dưỡng học sinh giỏi. Đây là năm đầu tiên địa phương triển khai mô hình bồi dưỡng học sinh giỏi theo hướng tập trung cấp xã.

Học sinh Thạnh Bình được tạo điều kiện học tập, phát huy năng lực. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Kết quả, trong năm 2026, xã Thạnh Bình đạt 2 giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố, 1 giải Khuyến khích Cuộc thi trưng bày sản phẩm dạy học STEM cấp thành phố. Còn tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, có 11 học sinh đạt nhiều giải ở các môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý…

Hơn 20 năm trước, xuất phát từ truyền thống khuyến học, khuyến tài, Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng được huyện Tiên Phước (trước đây) thành lập. Kế thừa truyền thống, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thạnh Bình đã thành lập Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng.

Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng vinh danh học sinh, sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, cho biết ngày 28-9, địa phương tổ chức Lễ trao Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng lần thứ I, năm 2026, vinh danh 42 học sinh, sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập. Giải thưởng được tổ chức nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, qua đó tiếp nối truyền thống khuyến học, khuyến tài trên quê hương cụ.