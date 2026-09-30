Sở GD&ĐT Nghệ An hướng dẫn các trường quản lý thu, chi năm học 2026-2027

Sở GD&ĐT Nghệ An hướng dẫn các khoản thu, chi trong nhà trường năm học 2026-2027. Ảnh: Hồ Lài

Sở GD&ĐT Nghệ An vừa ban hành Hướng dẫn quản lý thu, chi năm học 2026-2027 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 3226/SGDĐT-TC&ĐTGD.

Hướng dẫn quy định cụ thể các khoản thu theo quy định của Nhà nước, dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; đồng thời yêu cầu các trường quản lý chặt chẽ nguồn thu, thực hiện công khai và tăng cường trách nhiệm giải trình.

4 khoản thu theo quy định của Nhà nước

Theo hướng dẫn, các khoản thu theo quy định của Nhà nước gồm học phí, bảo hiểm y tế, dịch vụ tuyển sinh các cấp học và dịch vụ trông giữ xe.

Đối với học phí, việc miễn, giảm, hỗ trợ học phí và chi phí học tập thực hiện theo Nghị quyết số 217/2025/QH15 và Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Mức học phí làm căn cứ ngân sách nhà nước cấp bù, hỗ trợ theo Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐND của tỉnh Nghệ An là 280.000 đồng/người học/tháng đối với mầm non và tiểu học; 290.000 đồng/người học/tháng đối với THCS; 300.000 đồng/người học/tháng đối với THPT. Mức học phí học trực tuyến bằng 80% mức học phí học trực tiếp.

Đối với bảo hiểm y tế, việc thực hiện thu, chi theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, Nghị định số 161/2026/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT. Mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2026 là 2.530.000 đồng/tháng.

Cơ sở giáo dục được trích lại 5% số thu bảo hiểm y tế trẻ em, học sinh để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường nếu đáp ứng đủ điều kiện về nhân sự y tế và phòng y tế hoặc sơ cấp cứu.

Đối với dịch vụ tuyển sinh, mức thu thực hiện theo Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An. Cụ thể, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT là 480.000 đồng/học sinh/đợt thi; phúc khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 là 190.000 đồng/học sinh/môn thi; thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là 650.000 đồng/học sinh/đợt thi.

Xét tuyển THCS có kiểm tra, đánh giá năng lực đầu cấp, trừ các trường dân tộc nội trú, có mức thu 200.000 đồng/học sinh/đợt xét tuyển. Các khoản này được sử dụng trực tiếp cho công tác tuyển sinh như ra đề, in sao, coi thi, chấm thi, phục vụ và vật tư.

Đối với khoản thu dịch vụ trông giữ xe, các trường thực hiện theo Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An. Nhà trường phải niêm yết công khai mức giá, lập dự toán thu - chi; toàn bộ nguồn thu được hạch toán vào tài khoản đơn vị và sử dụng cho các chi phí trực tiếp phục vụ việc trông giữ xe.

Không tự đặt ra khoản thu ngoài danh mục

Bên cạnh các khoản thu theo quy định của Nhà nước, các cơ sở giáo dục có thể tổ chức những dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo phù hợp với nhu cầu của người học và điều kiện thực tế.

Danh mục gồm dịch vụ cung cấp bữa ăn; bán trú và đồ dùng phục vụ học sinh bán trú; đưa đón người học; hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống; trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh bán trú, ngoài giờ và một số dịch vụ hỗ trợ khác.

Các trường cũng có thể tổ chức dịch vụ tăng cường năng lực Tin học, Ngoại ngữ, giáo dục STEM/STEAM, năng lực số và trí tuệ nhân tạo; phát triển năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao; tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, trải nghiệm hướng nghiệp; dịch vụ ký túc xá, tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cấp tỉnh và sử dụng điều hòa, bình nóng lạnh theo quy định.

Cán bộ Ban giám hiệu Trường Tiểu học Vinh Phú 1 (phường Vinh Phú) kiểm tra nấu ăn bán trú cho học sinh tại trường. Ảnh: Hồ Lài

Việc triển khai các dịch vụ phải dựa trên nhu cầu tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường. Kế hoạch phải được công khai từ đầu năm học; việc đăng ký, thỏa thuận thực hiện bằng văn bản.

Sở GD&ĐT lưu ý, các trường chỉ được lựa chọn dịch vụ thuộc danh mục ban hành kèm Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 của UBND tỉnh Nghệ An, không tự đặt ra khoản thu ngoài danh mục hoặc thu vượt mức tối đa.

Mỗi dịch vụ phải có phương án tổ chức và dự toán thu - chi riêng, tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý. Nhà trường không được mặc nhiên áp dụng mức thu tối đa mà phải căn cứ khối lượng dịch vụ thực tế để xác định mức thu.

Những nội dung đã được ngân sách nhà nước hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác bảo đảm phải được tính toán giảm trừ, tránh thu trùng, thu thừa. Khi học sinh nghỉ hoặc dịch vụ không được thực hiện đầy đủ, nhà trường phải giảm trừ hoặc hoàn trả số tiền còn thừa theo quy định.

Đối với dịch vụ cung cấp bữa ăn, mức thu được tính trên các chi phí trực tiếp như lương thực, thực phẩm, gia vị, chất đốt, điện, nước, tiền công người nấu ăn, phục vụ, vệ sinh, kiểm thực, lưu mẫu và các chi phí hợp lý khác. Không được tách riêng tiền công người nấu ăn hoặc chi phí phục vụ bữa ăn để thu thêm.

Nhà trường phải công khai mức thu, chất lượng, định lượng và nguyên tắc giảm trừ khi học sinh nghỉ ăn; cuối kỳ hoặc năm học phải đối chiếu để giảm trừ hoặc hoàn trả số tiền còn thừa, nếu có.

Đối với dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh bán trú, ngoài giờ, việc thu phải căn cứ nhu cầu tự nguyện của cha mẹ học sinh. Nhà trường không được thu riêng các khoản như “tiền trực trưa”, “tiền giáo viên trực bán trú” ngoài mức thu dịch vụ.

Tài trợ không gắn với chỉ tiêu, mức đóng

Công tác vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT và Công văn số 9337/UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An.

Việc vận động tài trợ phải bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch, đúng mục đích và xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhà trường. Nội dung vận động không được trùng với những nhiệm vụ đã được ngân sách nhà nước hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác bảo đảm.

Trường THPT Lê Viết Thuật (Trường Vinh, Nghệ An) tổ chức họp phụ huynh đầu năm học 2026 - 2027. Ảnh: NTCC

Nhà trường không được ép buộc hoặc biến tướng việc tài trợ dưới bất kỳ hình thức nào; không giao chỉ tiêu vận động cho lớp, giáo viên; không quy định mức tài trợ bình quân hoặc mức tối thiểu; không gắn tài trợ với việc cung cấp dịch vụ giáo dục hoặc đánh giá, xếp loại học sinh. Kế hoạch vận động tài trợ phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu quản lý đúng quy định đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Khoản kinh phí này không phải là khoản thu của cơ sở giáo dục. Nhà trường không được quy định mức đóng bắt buộc, giao chỉ tiêu hoặc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thuộc trách nhiệm của nhà trường hoặc pháp luật không cho phép.

Đoàn phí, Quỹ Đội cũng không phải khoản thu của cơ sở giáo dục; nhà trường không được tự đặt ra mức thu bắt buộc ngoài quy định của tổ chức Đoàn, Đội.

Toàn bộ các khoản thu thuộc phạm vi quản lý của cơ sở giáo dục phải được theo dõi, hạch toán đầy đủ trên sổ kế toán và nộp vào tài khoản của đơn vị theo quy định. Nguồn thu của từng dịch vụ phải được sử dụng đúng mục đích, phương án và dự toán, không dùng khoản thu này để bù đắp nội dung chi khác.

Đối với khoản thu hộ - chi hộ, nhà trường phải theo dõi, hạch toán riêng, có đầy đủ hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thu, thanh toán và hồ sơ liên quan.

Văn bản cũng nhấn mạnh người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên về công tác thu, chi, công khai tài chính tại đơn vị. Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc đề xuất xử lý các trường hợp thu sai đối tượng, thu vượt mức, thu ngoài danh mục hoặc sử dụng sai mục đích.