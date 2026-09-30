Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Ngày 30/9, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trước đó vào tối 25/9, đối tượng T.V.C (sinh năm 1987, thường trú tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) phát hiện các cháu nhỏ đang tập trung vui chơi Trung thu.

Lợi dụng khu vực xung quanh thiếu ánh sáng, T.V.C đã tiếp cận hai cháu nhỏ gồm cháu L.V.K (sinh năm 2013) và cháu L.N.M (sinh năm 2012), sau đó thực hiện hành vi dâm ô đối với các nạn nhân.

Căn cứ vào kết quả xác minh cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với T.V.C.

Đối tượng T.V.C tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Đồng thời, cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T.V.C về hành vi có dấu hiệu của tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo khoản 2, Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Trước vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đưa ra khuyến cáo, các bậc phụ huynh và nhà trường cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chú trọng công tác quản lý, quan tâm sát sao đến con em mình, đặc biệt là trong các dịp lễ hội, sự kiện tập trung đông người.

Chủ động trang bị cho trẻ các kỹ năng cơ bản để nhận diện, phòng tránh nguy cơ bị xâm hại và kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước những tình huống nguy hiểm.

Khi phát hiện các dấu hiệu, hành vi nghi vấn liên quan đến việc xâm hại trẻ em, người dân cần nhanh chóng thông báo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý.