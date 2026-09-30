Bất ngờ với mức học phí trong một tháng của các con nhà Lý Hải - Minh Hà

Dù sở hữu điều kiện kinh tế khá giả, cặp đôi không lựa chọn cho các con theo học trường quốc tế mà ưu tiên trường công lập, với mức học phí khoảng 1 triệu đồng/tháng.

Con số này khiến không ít người bất ngờ khi đặt cạnh mức thu nhập và khối tài sản được biết đến của gia đình nam ca sĩ Trọn đời bên em. Tuy nhiên, cách lựa chọn môi trường học tập cho các con của Lý Hải - Minh Hà lại xuất phát từ quan điểm nuôi dạy con khá rõ ràng.

Lý Hải - Minh Hà - cặp vợ chồng gây ngưỡng mộ nhất showbiz Việt.

Lý Hải từng chia sẻ anh không cho con học trường quốc tế vì mức học phí tại những ngôi trường này khá cao và thường phù hợp hơn với những gia đình có định hướng cho con du học. Trong khi đó, theo nam ca sĩ, chất lượng cũng như môi trường học tập tại các trường công lập hiện nay đã có nhiều thay đổi, trong khi chi phí lại tiết kiệm hơn đáng kể.

Gia đình hạnh phúc của Lý Hải - Minh Hà.

Dù không đầu tư quá nhiều vào học phí trường học, gia đình Lý Hải - Minh Hà lại dành sự quan tâm cho các hoạt động ngoại khóa của con. Bốn bé được học thêm tiếng Anh, các lớp năng khiếu và võ thuật để có thêm cơ hội phát triển những kỹ năng ngoài chương trình học chính khóa.

Trong đó, học phí các khóa tiếng Anh của các con Lý Hải dao động từ 8 đến 22 triệu đồng, tùy chương trình. Nếu chỉ nhìn vào con số này, nhiều người có thể cho rằng đây là khoản đầu tư khá lớn, thậm chí cao hơn nhiều lần học phí trường công lập.

Dù sở hữu khối tài sản lớn nhưng Lý Hải - Minh Hà vẫn ưu tiên chọn trường công lập cho các con.

Tuy nhiên, chia sẻ với báo Dân Việt, Minh Hà đã lên tiếng giải thích về khoản tiền này. Cô cho biết mức học phí 8-22 triệu đồng không phải số tiền phải đóng theo tháng mà được tính cho cả một khóa học kéo dài từ 6-9 tháng.

“Nhắc đến số tiền học phí từ 8 đến 22 triệu ai cũng nghĩ là mắc, là đắt đỏ nhưng thật ra đó là tổng số tiền được tính cho cả khoá học kéo dài từ 6-9 tháng. Như vậy, nếu chia ra theo từng giờ học mỗi tuần thì khoản tiền chúng tôi bỏ ra là không quá mắc”, bà mẹ bốn con giải thích.

Theo Minh Hà, việc gia đình có điều kiện không đồng nghĩa với chuyện các con phải được đáp ứng mọi thứ. Cô và Lý Hải thống nhất trong cách nuôi dạy con, đặc biệt là không để các bé hình thành tâm lý dựa dẫm vào điều kiện kinh tế của bố mẹ.

Trong cách nuôi dạy con, vợ chồng nam nghệ sĩ không để các bé hình thành tâm lý dựa dẫm vào điều kiện kinh tế của bố mẹ.

Bên cạnh đó, cặp đôi còn hướng các con đến thói quen tiết kiệm từ nhỏ bằng cách cho các bé bỏ heo đất, đồng thời dạy con biết trân trọng những món đồ mình đang có.

Dù lựa chọn trường công lập, Minh Hà cho biết vợ chồng cô vẫn dành thời gian và tiền bạc để đầu tư cho việc học tiếng Anh của các con. Đây cũng là giai đoạn mà theo cô, trẻ có khả năng tiếp thu ngoại ngữ khá tốt.

“Theo tôi, các con học giỏi hay không là phụ thuộc vào khả năng của từng bé, chứ không phải bố mẹ cứ chi ra thật nhiều tiền thì chúng lập tức giỏi giang, thành tài. Đó là lý do chúng tôi không cho các bé học trường quốc tế mà để chúng phát triển tương tự những bạn bè đồng trang lứa, học các lớp, các trường phổ biến mà mọi người đều học. Nếu thực sự chúng có năng khiếu nổi trội và có ý thích du học, chúng tôi sẽ tính đến chuyện đó trong tương lai”, cô giải thích.

Lý Hải - Minh Hà không đặt nặng chuyện phải chi thật nhiều tiền cho giáo dục mà ưu tiên môi trường phù hợp với khả năng của từng bé.

Cách lựa chọn môi trường học tập cho các con của Lý Hải - Minh Hà cho thấy cặp đôi không đặt nặng chuyện phải chi thật nhiều tiền cho giáo dục. Thay vào đó, họ ưu tiên một môi trường phù hợp với khả năng của từng bé, đồng thời dành nguồn lực cho những kỹ năng mà các con có nhu cầu và hứng thú.

Với gia đình đông con, quan điểm này cũng giúp Lý Hải và Minh Hà chủ động hơn trong việc cân đối giữa học phí chính khóa, các lớp ngoại khóa và những hoạt động phát triển kỹ năng cho từng bé.

(Tổng hợp)