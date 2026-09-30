14 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới

Một tiết học của sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: FBNT

Ngày 30/9, Tổ chức Times Higher Education (THE) công bố bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới năm 2027. Việt Nam có 14 đại diện lọt vào bảng xếp hạng, tăng 3 so với kỳ xếp hạng trước.

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Duy Tân là hai cơ sở giáo dục đại học có thứ hạng cao nhất Việt Nam, cùng nhóm 701-800. Tuy nhiên, so với năm ngoái, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh rơi khoảng 200 bậc; trong khi đó, Đại học Duy Tân rơi khoảng 100 bậc.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng giảm mạnh khoảng 400 bậc, từ nhóm 601-800 xuống nhóm 1001-1200.

Bảng xếp hạng cụ thể như sau:

THE hiện là một trong bốn tổ chức xếp hạng đại học lớn nhất thế giới, bên cạnh QS, ARWU, CWUR và US News.

THE năm nay xếp hạng gần 2.300 cơ sở giáo dục đại học từ 118 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó Oxford (Anh) duy trì vị trí số 1 thế giới năm thứ 11 liên tiếp.

THE xếp hạng các trường đại học thế giới với 18 tiêu chí chia thành 5 nhóm là môi trường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, chất lượng nghiên cứu, giảng dạy và triển vọng quốc tế. Mỗi tiêu chí sẽ chiếm 2-18% trọng số trong kết quả xếp hạng cuối cùng.