GRDP Hà Nội 9 tháng tăng 8,85%

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, Thống kê TP Hà Nội cho hay, GRDP quý 3 ước tính tăng 10,02% so với cùng kỳ năm trước, chạm ngưỡng tăng trưởng “hai con số“, là mức tăng cao nhất trong các quý của năm 2026.

Tính chung 9 tháng năm 2026, GRDP của TP ước tính tăng 8,85% so với cùng kỳ năm 2025. Theo Thống kê TP Hà Nội, trong bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều khó khăn, nhu cầu thị trường chưa phục hồi, sản xuất công nghiệp chưa bứt tốc mạnh mẽ, tăng trưởng GRDP 9 tháng năm nay cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước (7,92%) với xu hướng cải thiện qua từng quý là rất quan trọng và đáng ghi nhận.

Khu vực dịch vụ tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế, với giá trị tăng thêm 9 tháng năm nay ước tính tăng 9,14% so với cùng kỳ năm trước (quý 1 tăng 8,94%; quý 2 tăng 8,13%; quý 3 tăng 10,33%), đóng góp 6,15 điểm % vào mức tăng GRDP.

(Ảnh minh họa)

Khu vực công nghiệp và xây dựng 9 tháng năm 2026 ước tính tăng 8,80% so với cùng kỳ năm trước (quý 1 tăng 7,57%; quý 2 tăng 8,58%; quý 3 tăng 9,87%), đóng góp 1,81 điểm % vào mức tăng GRDP.

Ngành công nghiệp những tháng đầu năm 2026 chịu ảnh hưởng do tình hình biến động chính trị trên thế giới, đặc biệt trong quý 3 việc điều chỉnh chính sách thuế quan của Mỹ đã gây ra khó khăn nhất định đối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp 9 tháng năm nay ước tăng 7,92%, đóng góp 1,15 điểm %, trong đó: Công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,80%, đóng góp 0,98 điểm %; sản xuất phân phối điện tăng 9,11%, đóng góp 0,13 điểm %; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,83%, đóng góp 0,04 điểm %. Ngành xây dựng 9 tháng năm nay, ước tăng 10,89%, đóng góp 0,66 điểm % vào mức tăng chung.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng năm 2026, ước tính tăng 3,54% so với cùng kỳ năm 2025 (quý 1 tăng 3,81%; quý 2 tăng 3,41%; quý 3 tăng 3,41%), đóng góp 0,08 điểm % vào mức tăng GRDP. Trong 9 tháng năm nay, sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho gieo trồng lúa và hoa màu; năng suất và sản lượng lúa vụ Đông Xuân năm nay tăng so với năm trước; cây ăn quả chủ lực và cây công nghiệp lâu năm tăng cả diện tích và sản lượng. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 9 tháng năm nay 5 tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước; thịt gia cầm tăng 4,1%.

Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục cơ cấu lại ngành trồng trọt theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, gieo cấy lúa chất lượng cao; diện tích trồng rau, hoa, cây cảnh được mở rộng, đồng thời chú trọng đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ thông minh, sản xuất theo quy trình GAP, VietGAP.

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 9 tháng năm 2026 ước tăng 8,28% so với cùng kỳ năm trước (quý 1 tăng 6,80%; quý 2 tăng 8,27%; quý 3 tăng 9,60%), chiếm 0,81 điểm % mức tăng GRDP chung.