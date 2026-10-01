VN-Index thủng ngưỡng 1750 điểm, các công ty chứng khoán nói gì?

theo BVSC, dù lực cầu đã có dấu hiệu phản ứng khi VN-Index lùi về mốc 1740 điểm, nhưng áp lực bán trên toàn thị trường vẫn đang hoàn toàn áp đảo.

Kết phiên ngày 1/10, VN-Index giảm 19,32 điểm, tương đương 1,09% xuống mốc 1749,30 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 2,98 điểm, tương đương 1,10% xuống mốc 268,66 điểm.

Áp lực bán trên toàn thị trường vẫn đang hoàn toàn áp đảo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Dù lực cầu đã có dấu hiệu phản ứng khi VN-Index lùi về mốc 1740 điểm, nhưng áp lực bán trên toàn thị trường vẫn đang hoàn toàn áp đảo. Việc các chỉ báo kỹ thuật chưa cho thấy bất kỳ tín hiệu tạo đáy nào đồng nghĩa với việc rủi ro ngắn hạn vẫn đang ở mức cao.

Trong giai đoạn hiện tại, chiến lược ưu tiên hàng đầu vẫn là quản trị rủi ro và bảo vệ tài khoản. Nhà đầu tư nên tiếp tục giữ tỷ trọng tiền mặt cao, tuyệt đối tránh việc mua đuổi hoặc vội vàng bắt đáy trong các nhịp hồi phục kỹ thuật. Việc giải ngân chỉ nên được cân nhắc khi thị trường thực sự tìm được điểm cân bằng vững chắc và có sự đồng thuận trở lại của dòng tiền lớn”.

Diễn biến thị trường cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn kém tích cực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục giảm hơn 19 điểm trong phiên hôm nay và đóng cửa tại mốc 1749,30 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó các ngành Hàng cá nhân & gia dụng, Bất động sản và Truyền thông giảm trên 2%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên hai sàn HSX, HNX và mua ròng trên sàn UPCOM.

VN-Index đã lấp gap tăng tại vùng 1768 – 1778 và tiếp tục lùi về quanh ngưỡng 1740, tương đương mức thoái lui Fibonacci 38,2% của nhịp tăng từ cuối tháng 7. Lực cầu bắt đáy xuất hiện tại đây đã giúp chỉ số thu hẹp đà giảm. Diễn biến thị trường cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn kém tích cực. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng”.

VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1730 điểm - 1750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục suy yếu dưới kháng cự mạnh quanh 1800 điểm tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1730 điểm - 1750 điểm. Xu hướng ngắn hạn VN-Index chỉ có thể cải thiện xu hướng nếu vượt lên lại 1800 điểm.

Thị trường đã bắt đầu quý 4. Kết thúc quý 3, thanh khoản tiếp tục trong xu hướng giảm kéo dài 05 quý liên tiếp. Trên HOSE thanh khoản tháng 9 đạt 16.459 ngàn tỉ đồng, tương đương 60% so với trung bình năm 2025. Điều này thế hiện tình trạng tiến thoái lưỡng nan của dòng tiền trong thị trường. Mặc dù mức vốn hóa của thị trường vẫn đang tương đối hợp lý khi xét triển vọng của nền kinh tế. Tuy nhiên dòng tiền, thanh khoản chưa cải thiện, bởi lẽ sẽ rất khó gia tăng đầu tư trong bối cảnh nhiều yếu tố rủi ro, bất định.

Hiện tại ngoài nhóm Năng lượng - Dầu khí, Bảo Hiểm vẫn đang duy trì xu hướng tăng trưởng. Các nhóm ngành còn lại xu hướng giá ngắn trung hạn vẫn trong quá trình điều chỉnh, tích lũy kéo dài, không có nhiều cơ hội đầu tư vượt trội. Tuy nhiên thị trường vẫn có các doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt có mức P/E, P/B thấp so với lịch sử, mức PE từ 4-8, mức hợp lý để xem xét đầu tư. Nhà đầu tư có thể đánh giá, xem xét các cơ hội đầu tư, dựa trên triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Mục tiêu ngắn hạn của VN-Index quanh 1730 - 1735 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 19,3 điểm (-1,1%), đóng cửa tại mức 1749,3 điểm. Thị trường mở cửa giảm điểm và duy trì giao dịch quanh vùng 1,760 điểm xuyên suốt phiên sáng. Chỉ số tiếp tục chịu áp lực bán mạnh từ cổ phiếu VIC trong phiên chiều và đóng cửa dưới mốc 1750 điểm. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ so với phiên liền trước, đạt 15,354 tỷ VND.

Áp lực bán mạnh từ nhóm Vingroup là yếu tố chính kéo giảm VN-Index trong phiên hôm nay. Với việc cổ phiếu VIC đã về đến hỗ trợ mạnh tại MA100 ngày và cổ phiếu VHM rút chân vào cuối phiên, chúng tôi cho rằng áp lực điều chỉnh từ nhóm này có thể giảm dần trong một số phiên tới. Thanh khoản thị trường trong phiên cũng giảm nhẹ cho thấy áp lực bán không gia tăng và có thể là tín hiệu tích cực trong ngắn hạn. Tuy nhiên, lực bán tại nhóm Ngân hàng vẫn duy trì tác động tiêu cực lên VN-Index.

Kết hợp các yếu tố trên, chúng tôi cho rằng thị trường có thể không còn giảm mạnh trong các phiên tới, do đó, chúng tôi duy trì mục tiêu ngắn hạn của VN-Index quanh 1730 - 1735 điểm. Nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến của VN-Index tại vùng giá này và chỉ mở mua trong trường hợp VN-Index xác nhận ngừng giảm và bắt đầu tăng trở lại từ vùng 1730 - 1735 điểm”.

VN-Index vẫn còn dư địa điều chỉnh trong phiên tới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Động lượng giảm của nhóm Ngân hàng và Bất động sản vẫn còn lớn khi nhiều mã đóng cửa giảm tại mức giá thấp nhất trong ngành khiến VN-Index vẫn còn dư địa điều chỉnh trong phiên tới. Triển vọng mặt bằng chung về đà phục hồi đáng kể của thị trường thấp nhưng cơ hội đầu tư vẫn hiện hữu ở một vài nhóm cổ phiếu vốn trung bình – lớn có triển vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận tiêu biểu trong quý 3 như: Dầu khí (PVT, BSR, GAS), Bán lẻ (FRT, MWG, DGW), Cao su (PHR, GVR, TRC, DPR), Tiêu dùng (MCH, VNM).

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Theo dõi chốt lãi đối với các vị thế đã tăng mạnh từ đầu tháng 8 nhằm bảo toàn hiệu suất song song với việc điều chỉnh tỷ trọng danh mục cổ phiếu về mức thận trọng (30% cổ phiếu/70% tiền mặt). Nhà đầu tư tiếp tục kiên nhẫn theo dõi chờ điểm mua ở những nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao nhưng nền vẫn thấp hoặc dự kiến có kết quả kinh doanh quý 3 tích cực như các nhóm trên nếu tâm lý thị trường có dấu hiệu phục hồi cân bằng lại sau khi giảm về 1720 điểm nếu VN-Index mất vùng hỗ trợ 1760 điểm”.

VN-Index sẽ cần thêm thời gian để tìm lại điểm cân bằng

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giảm hơn 19 điểm do lực cung dâng cao ở một số mã blue-chips.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đi xuống dưới vùng mây đỏ với thanh khoản thấp hơn trung bình 20 phiên cho thấy sự thiếu vắng của lực cầu trên thị trường. Các chỉ báo RSI và MACD tiếp tục hạ thấp nên VN-Index sẽ cần thêm thời gian để tìm lại điểm cân bằng, với vùng hỗ trợ gần nhất là quanh mốc 1720-1730.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung vượt ra ngoài đường biên dưới dải Bollinger nên xác suất cao sẽ có một số nhịp hồi phục nhỏ trong phiên tiếp theo nhưng xác suất cao VN-Index vẫn sẽ giảm điểm theo quán tính và lui về hỗ trợ quanh 1720 - 1730.

Thị trường tiếp tục trượt điểm khi lực cầu chưa hồi phục mạnh mẽ và áp lực giảm ở nhóm blue-chips gia tăng. Tuy nhiên, trong đó vẫn có những cổ phiếu/nhóm ngành duy trì được xu hướng đi ngang tích lũy, kiểm tra các mốc hỗ trợ ổn định. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường, đồng thời chọn lọc cổ phiếu thuộc nhóm ngành thu hút sự tham gia đáng chú ý của dòng tiền và cân nhắc giải ngân từng phần tại những nhịp giằng co của VN-Index trong những phiên tới”.

Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục thoái lui với mục tiêu gần tại vùng 1725–1750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index duy trì đà giảm đến cuối phiên, cho thấy quán tính điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế. Do đó, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục thoái lui trong phiên 02/10, với mục tiêu gần tại vùng 1725–1750 điểm. Kháng cự quan trọng hiện nằm quanh 1770 điểm”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.