Lâm Đồng định hình không gian kinh tế đêm

Ngày 1/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học về phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn dự và đồng chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo khoa học về phát triển kinh tế ban đêm.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Đề án “Xây dựng và phát triển mô hình kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030”, nhằm đánh giá thực trạng, tiềm năng, những vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu; đại diện cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn cho rằng phát triển kinh tế ban đêm cần được đặt trong tổng thể phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ.

Trọng tâm là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về du lịch, dịch vụ; tạo thêm sản phẩm, trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách, đồng thời tạo việc làm, thu nhập và nguồn thu ngân sách.

Theo Đề cương được phê duyệt, Lâm Đồng định hướng phát triển kinh tế ban đêm theo hướng văn minh, an toàn, đặc sắc và bền vững. Đề án được nghiên cứu trên phạm vi toàn tỉnh, đồng thời tập trung đề xuất thí điểm tại một số khu vực, địa bàn có điều kiện thuận lợi.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học về phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Lâm Đồng.

Trong quá trình triển khai, tỉnh đặt yêu cầu từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ thực trạng, tiềm năng và những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế ban đêm; đánh giá quy mô, hiệu quả, nhu cầu của người dân, du khách và mức độ tham gia của doanh nghiệp.

Các nội dung về không gian, quy hoạch, hạ tầng, giao thông, sản phẩm, nguồn nhân lực và cơ chế quản lý cũng được đặt ra để nghiên cứu, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp với từng địa bàn.

Hội thảo tập trung đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế ban đêm đến năm 2030.

Việc lựa chọn khu vực, mô hình thí điểm cần có tiêu chí cụ thể, phù hợp đặc điểm từng nơi, tránh phát triển dàn trải; ưu tiên những mô hình có tính đặc trưng, khả thi, có doanh nghiệp tham gia và khả năng tạo giá trị thực tế.

Kinh tế ban đêm cũng được định hướng kết nối với hệ thống cơ sở lưu trú, ẩm thực, mua sắm, văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí, thể thao, sự kiện và các dịch vụ hỗ trợ.

Tỉnh đồng thời nghiên cứu xây dựng các chương trình, tuyến du lịch mẫu gắn với hành lang kinh tế ban đêm nhằm đa dạng hóa trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Cùng với phát triển sản phẩm, Đề án sẽ nghiên cứu các giải pháp về quy hoạch, hạ tầng, an ninh, trật tự, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phân định trách nhiệm giữa các cơ quan, địa phương.

Theo định hướng được nêu tại Hội thảo, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, định hướng và quản lý; doanh nghiệp tham gia đầu tư, tổ chức, vận hành; người dân và cộng đồng cùng tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát triển.

Ảnh màn hình 2026-10-01 lúc 7.39.45 CH

Gắn kinh tế ban đêm với đặc trưng Lâm Đồng

Hội thảo gồm hai chủ đề “Thực trạng phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Lâm Đồng” và “Giải pháp phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030”.

Các tham luận tập trung đánh giá hiện trạng kinh tế ban đêm dưới nhiều góc độ như điều kiện tự nhiên, hạ tầng, du lịch, thương mại, văn hóa, dịch vụ, nguồn nhân lực, hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và công tác quản lý nhà nước.

Các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các đơn vị cũng phân tích tiềm năng, lợi thế, hạn chế và những vấn đề đặt ra; đồng thời đề xuất giải pháp về sản phẩm, tổ chức không gian, hạ tầng, quản trị, an ninh, môi trường và sự tham gia của cộng đồng.

Một số định hướng được trao đổi tại Hội thảo là phát triển các không gian kinh tế ban đêm gắn với đặc trưng cao nguyên, đại ngàn và biển; hình thành chuỗi sản phẩm văn hóa - nghệ thuật, di sản - kiến trúc, ẩm thực - mua sắm, trà - cà phê - tơ lụa, sự kiện biển và trải nghiệm cộng đồng.

Ông Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội thảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu tiếp thu ý kiến tại Hội thảo để hoàn thiện Đề án, bảo đảm mục tiêu, nội dung, phạm vi, sản phẩm và tiến độ được phê duyệt.

Các địa phương được đề nghị rà soát tiềm năng, điều kiện thực tế để đề xuất khu vực, mô hình phù hợp; doanh nghiệp tham gia từ quá trình nghiên cứu, nhất là đánh giá nhu cầu thị trường, khả năng đầu tư, tổ chức vận hành và phát triển sản phẩm.

Sau Hội thảo, các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tổng hợp, tiếp thu ý kiến, tiếp tục làm rõ những nội dung còn có cách tiếp cận khác nhau để hoàn thiện Đề án “Xây dựng và phát triển mô hình kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030” theo hướng khoa học, thực tiễn và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.