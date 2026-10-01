Thái Nguyên xếp thứ 2 toàn quốc về tăng trưởng kinh tế quý III

Là doanh nghiệp may mặc xuất khẩu lớn nhất tỉnh Thái Nguyên, doanh thu trong 8 tháng đầu năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đạt 7.236 tỷ đồng, tăng 22%. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Trong đó, khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 20,34% (riêng công nghiệp tăng 21,17%); khu vực dịch vụ tăng 8,98%; thuế sản phẩm tăng 6,92%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,22%;

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) Thái Nguyên đạt 11,24%, xếp thứ 4 toàn quốc.

Trong đó, khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 15,63%; khu vực dịch vụ tăng 8,61%; thuế sản phẩm tăng 6,32%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,22%.

Đây là kết quả mà tỉnh Thái Nguyên quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hàng hoá, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, các công trình, dự án trọng điểm, giải ngân vốn FDI.

Hiện nay, toàn tỉnh đang tích cực rà soát các chỉ tiêu, lĩnh vực, tiếp tục đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư, tạo bứt phá tăng trưởng trong quý IV, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số ở mức cao nhất trong năm 2026.