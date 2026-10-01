Kế hoạch xây dựng Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia

Ảnh minh họa. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an)

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị quyết số 298/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 12/6/2026 của Đảng ủy Chính phủ về áp dụng cơ chế, chính sách triển khai Đề án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Đảng ủy Chính phủ và Quyết định số 456/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan liên quan với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong triển khai Đề án.

Theo Kế hoạch, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức áp dụng thống nhất các cơ chế, chính sách đã được cấp có thẩm quyền cho phép; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục đầu tư, nguồn lực, dữ liệu, công nghệ và phối hợp liên ngành.

Mục tiêu là triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, từng bước hình thành hệ thống quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trên phạm vi toàn quốc; xây dựng nền tảng dữ liệu giao thông quốc gia phục vụ quản trị giao thông hiện đại, phát triển Chính phủ số và cung cấp dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp.

7 nhiệm vụ trọng tâm

Kế hoạch xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm gồm: quán triệt, xây dựng kế hoạch; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng nền tảng kiến trúc, dữ liệu và công nghệ thống nhất; tổ chức thực hiện cơ chế đầu tư; huy động, bố trí và điều phối nguồn lực; triển khai các dự án thành phần; kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo nhân lực.

Đối với nhiệm vụ quán triệt, xây dựng kế hoạch, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức quán triệt thống nhất quan điểm, nhiệm vụ của Nghị quyết số 05-NQ/ĐU và Quyết định số 456/QĐ-TTg; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện Kế hoạch hằng năm.

Trong từng nhiệm vụ, Kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân, gắn với các mục tiêu và yêu cầu thực hiện được xác định cụ thể.

Về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, Nghị quyết số 298/NQ-CP giao các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ, bảo đảm cơ sở pháp lý cho đầu tư, quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia.

Cùng với đó, cơ chế quản trị dữ liệu, quản trị trí tuệ nhân tạo và quản lý chuỗi bằng chứng điện tử được đặt ra trong quá trình triển khai. Các nội dung về phân loại dữ liệu, phân quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước, an ninh mạng và an ninh dữ liệu được yêu cầu xây dựng, hoàn thiện, bảo đảm dữ liệu được quản lý thống nhất, an toàn, kiểm soát vòng đời và bảo đảm giá trị pháp lý của chuỗi bằng chứng điện tử phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Thống nhất kiến trúc công nghệ, phát triển công nghệ trong nước

Kế hoạch yêu cầu ban hành và áp dụng kiến trúc tổng thể hệ thống Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia làm cơ sở thống nhất cho việc lập, thẩm định, kết nối và vận hành các dự án thành phần.

Hạ tầng truyền dẫn, từ điển dữ liệu dùng chung và nền tảng tích hợp được xây dựng theo hướng bảo đảm kết nối giữa Trung tâm cấp 1, các Trung tâm cấp 2, hệ thống giám sát giao thông, các cụm xử lý, lưu trữ vùng và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Cùng với đẩy mạnh số hóa quy trình nghiệp vụ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Kế hoạch chú trọng nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm công nghệ số và sản phẩm công nghiệp an ninh trong nước. Trong đó, ưu tiên các công nghệ nền tảng, hệ thống camera, thiết bị truyền dẫn, lưu trữ và bảo mật.

Việc khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng lực tự chủ, giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, bảo đảm an toàn hệ thống và chủ quyền dữ liệu quốc gia.

Các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu triển khai đồng bộ các dự án thành phần theo mục tiêu, lộ trình được phê duyệt; đồng thời thiết lập cơ chế kiểm soát, thẩm tra để kịp thời xử lý những trường hợp không bảo đảm tính liên thông hoặc không phù hợp với kiến trúc tổng thể.

Cùng với đó, tổ chức bộ máy được kiện toàn theo hướng xác định rõ đầu mối tại các cơ quan, địa phương. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được triển khai nhằm bảo đảm năng lực tiếp nhận, làm chủ công nghệ và vận hành hệ thống lâu dài.

Chính phủ cũng đặt yêu cầu rà soát, ban hành chính sách thu hút, tuyển dụng và đãi ngộ nhân lực trong các lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng.

Việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU và Quyết định số 456/QĐ-TTg là cơ sở để tổ chức đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu và điều hành giao thông thống nhất, phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn giao thông và phát triển các dịch vụ số trong lĩnh vực giao thông.

Phụ lục kèm theo Kế hoạch: