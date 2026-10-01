Tháo gỡ vướng mắc trong phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng với đẩy nhanh thực hiện và giải ngân các dự án, tỉnh đặt yêu cầu phòng ngừa, kiểm soát rủi ro lên hàng đầu. Đây là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông tại hội nghị báo cáo báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026, diễn ra chiều 1/10

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Các sở, ngành, địa phương rà soát toàn bộ công việc còn tồn đọng, tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có giải pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ theo từng mốc thời gian.

Đối với các dự án khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ thực hiện. Quá trình triển khai phải tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chú trọng phòng ngừa và kiểm soát rủi ro.

Theo báo cáo tại hội nghị, tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư công về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đến nay đạt khoảng 99,43%; dự kiến trong tháng 10/2026 sẽ giải ngân hết 100% vốn được giao. Cùng với tiến độ các dự án, việc xây dựng, hoàn thiện ba đề án quan trọng và chuẩn bị Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 - Techfest PhuTho 2026 cũng được Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo cụ thể.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường báo cáo tại hội nghị.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường cho biết, Sở đang tích cực hoàn thiện Đề án chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Song song đó, các nhiệm vụ về dữ liệu và hệ thống điều hành của tỉnh đang được triển khai. Đối với Hệ thống quản trị điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ, hiện có 6/25 phân hệ được kết nối, chia sẻ thông tin theo thời gian thực với các hệ thống thông tin khác; 19/26 phân hệ cập nhật thông tin trực tiếp lên hệ thống.

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Công an tỉnh triển khai các nhiệm vụ xây dựng Kho dữ liệu của tỉnh, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh. Đồng thời, Sở khảo sát phục vụ xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Kho dữ liệu tỉnh Phú Thọ.

Với các bài toán lớn đợt 1 năm 2026 của tỉnh, tính đến hết ngày 23/9, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận, tổng hợp 51 nhiệm vụ đề xuất của 10 cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, thuộc 6 bài toán lớn. Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai 2 bài toán lớn theo hình thức dự án đầu tư công.

Quang cảnh hội nghị.

Các nhiệm vụ hợp tác phát triển cũng được rà soát để xác định trọng tâm triển khai. UBND tỉnh đã ký kết 5 chương trình phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Qua rà soát, tỉnh xác định 31 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, tập trung vào chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hạ tầng số, du lịch thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực và trí tuệ nhân tạo.

Về chính sách hỗ trợ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã nghe và cho ý kiến đối với hai dự thảo nghị quyết dự kiến trình HĐND tỉnh (quy định chính sách hỗ trợ hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn, giai đoạn 2027 - 2030; quy định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và phân cấp cho UBND tỉnh quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung hỗ trợ đối với các dự án trên địa bàn). Các nhóm dự án gồm sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo; và khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số.

Cùng với các nhiệm vụ về đề án, hạ tầng và chính sách, công tác chuẩn bị Techfest PhuTho 2026 đang được triển khai. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp đánh giá, lựa chọn nhà thầu, đồng thời xây dựng chương trình, nội dung các hoạt động, phương án bố trí không gian trưng bày, sự kiện khai mạc, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động kết nối.