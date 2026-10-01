Khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2026

Dự lễ khai mạc, về phía Bộ Công Thương có ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Công nghiệp; cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương. Về phía thành phố Hải Phòng có ông Nguyễn Hoàng Long - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng - Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể, đại diện lãnh đạo các xã, phường; lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, cùng đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất cơ sở công nghiệp nông thôn, các đơn vị, địa phương tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ

Đại biểu tham gia Hội chợ

Hội chợ là một trong những hoạt động thuộc Chuỗi sự kiện ngành Công Thương năm 2026 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP); tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Hội chợ có quy mô 492 gian hàng, trong đó khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm RISEP có khoảng 250 gian hàng, giới thiệu những thành tựu phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của thành phố Hải Phòng và các tỉnh, thành phố trong và ngoài khu vực.

Cầu nối mở rộng thị trường cho sản phẩm công nghiệp nông thôn

Phát biểu chào mừng tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2026, ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Công nghiệp nhấn mạnh, khuyến công cần hướng tới nâng cao năng lực sản xuất, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Công nghiệp phát biểu chào mừng

Theo Cục trưởng, khu vực phía Bắc có nhiều tiềm năng về công nghiệp, nông - lâm sản, nghề và làng nghề truyền thống, tạo điều kiện hình thành các chuỗi liên kết từ nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến logistics và thị trường. Trong đó, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và xúc tiến thương mại là những giải pháp quan trọng để nâng giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Hội chợ diễn ra từ ngày 1/10 đến ngày 7/10/2026 tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, với gần 200 doanh nghiệp, cơ sở tham gia và gần 500 gian hàng. Đây không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà cần trở thành không gian kết nối cung - cầu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm RISEP.

Cục trưởng Cục Công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, chủ động tận dụng các cơ hội xúc tiến thương mại để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và tiếp cận thị trường mới. Các Sở Công Thương và đơn vị thực hiện nhiệm vụ khuyến công cần tiếp tục ưu tiên hỗ trợ những sản phẩm có chất lượng, bản sắc và khả năng thương mại hóa; gắn phát triển sản phẩm RISEP với đổi mới công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại.

Theo Cục trưởng Cục Công nghiệp, hiệu quả thực chất của chính sách khuyến công được thể hiện khi sản phẩm địa phương đứng vững trên thị trường, mở rộng đơn hàng, tạo thêm việc làm, thu hút đầu tư và hình thành những giá trị mới. Qua đó, khuyến công góp phần phát huy tiềm năng công nghiệp nông thôn, tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp khu vực phía Bắc.

Cơ hội mở rộng thị trường cho sản phẩm công nghiệp nông thôn

Phát biểu khai mạc Hội chợ, ông Nguyễn Hoàng Long - Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ nhấn mạnh, công nghiệp nông thôn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần khai thác lợi thế về nguyên liệu, lao động, ngành nghề truyền thống, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thời gian qua, chính sách khuyến công đã hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến mẫu mã và chất lượng sản phẩm. Hoạt động khuyến công cũng ngày càng mở rộng sang xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số, quảng bá và kết nối thị trường.

Ông Nguyễn Hoàng Long - Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ phát biểu khai mạc

Tại Hải Phòng, riêng năm 2025, thành phố hỗ trợ 17 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến với tổng kinh phí 4,525 tỷ đồng; hỗ trợ 54 cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Có 4 sản phẩm RISEP của thành phố được công nhận cấp quốc gia.

Theo định hướng của ngành Công Thương Hải Phòng, phát triển sản phẩm phải gắn với thị trường; nâng cao chất lượng gắn với tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc và thương hiệu; xúc tiến thương mại gắn với kết nối giao thương và tiêu thụ sản phẩm.

Tinh thần này được thể hiện rõ tại Hội chợ năm nay. Với quy mô 492 gian hàng, trong đó khoảng 250 gian hàng dành cho trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Hội chợ giới thiệu những thành tựu phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Hải Phòng cùng nhiều tỉnh, thành phố trong và ngoài khu vực.

Không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm, Hội chợ còn tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất gặp gỡ đối tác, kết nối cung cầu, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng hệ thống phân phối.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, nguồn gốc, mẫu mã và khả năng truy xuất, các cơ sở công nghiệp nông thôn được kỳ vọng tiếp tục đổi mới phương thức sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và chủ động tiếp cận thị trường.

Thông qua Hội chợ, Hải Phòng cũng hướng tới tăng cường liên kết với các địa phương trong hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu, từng bước hình thành những mối liên kết thực chất hơn giữa sản xuất với thị trường, góp phần mở rộng đầu ra cho sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Đa dạng sản phẩm, mở rộng cơ hội kết nối thị trường

Ngay sau nghi thức khai mạc, các đại biểu đã tham quan các gian hàng, tìm hiểu sản phẩm trưng bày tại Hội chợ. Sự kiện thu hút đông đảo người dân và khách tham quan, mua sắm.

Các đại biểu thực hiện nghị thức bấm nút khai mạc Hội chợ

Với hơn 492 gian hàng, Hội chợ quy tụ nhiều sản phẩm thuộc các lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống; cơ khí, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất cùng nhiều sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khác. Trong đó, ưu tiên các sản phẩm RISEP đã được bình chọn, công nhận theo quy định.

Các sản phẩm, hàng hóa tham gia Hội chợ phải bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Sự đa dạng về sản phẩm không chỉ mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối và từng bước nâng cao giá trị sản phẩm.

Hội chợ triển lãm diễn ra từ ngày 01/10/2026 đến ngày 07/10/2016 tại Trung tâm văn hóa Xứ Đông, đường Thanh Niên, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.

Một số hình ảnh các đại biểu tham quan các gian hàng: