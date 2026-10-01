Đảng ủy phường Phan Rang công bố quyết định sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng
Ngày 1-10, Đảng ủy phường Phan Rang tổ chức hội nghị công bố các quyết định giải thể, chuyển giao, tổ chức lại các tổ chức đảng trực thuộc.
Tại hội nghị, Đảng ủy phường công bố và trao quyết định kết thúc hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND phường trực thuộc Đảng ủy phường Phan Rang kể từ ngày 30-9-2026 và thành lập 11 chi bộ trực thuộc. Đồng thời, Đảng ủy phường cũng công bố và trao quyết định chuyển mô hình tổ chức đảng đối với 18 tổ chức đảng trực thuộc.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/thong-tin-phuong-phan-rang/202610/dang-uy-phuong-phan-rang-cong-bo-quyet-dinh-sap-xep-kien-toancac-to-chuc-dang-048561c/