Đảng ủy phường Phan Rang công bố quyết định sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng

Khao Mang đang từng ngày đổi thay diện mạo. Những tuyến đường bê tông uốn lượn qua sườn núi, những ngôi nhà mới khang trang dần hiện hữu, mở ra diện mạo mới cho vùng cao. Từ những đổi thay ấy, cuộc sống của người dân nơi đây cũng từng bước khởi sắc, ngày càng ấm no, phát triển.