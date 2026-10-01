Nhận định chứng khoán 02/10: VN-Index tìm điểm cân bằng

Vùng 1.715–1.750 điểm là phép thử gần

Phiên giao dịch ngày 02/10/2026 nhiều khả năng tiếp tục là phép thử quan trọng đối với vùng hỗ trợ quanh 1.750 điểm của VN-Index. Sau bốn phiên giảm liên tiếp, chỉ số đã lùi về 1.749,30 điểm và quay lại vùng đáy hình thành trong tháng 8. Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn nghiêng về thận trọng khi VN-Index bám sát dải dưới Bollinger Bands, MACD suy yếu dưới ngưỡng 0 và thanh khoản chưa cho thấy sự trở lại rõ rệt của dòng tiền chủ động.

Tuy nhiên, trạng thái quá bán đang dần xuất hiện ở một số chỉ báo dao động. Stochastic Oscillator có dấu hiệu chững lại trong vùng quá bán, nên khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong phiên 02/10 không thể loại trừ. Điều kiện cần là VN-Index giữ được khu vực 1.740–1.750 điểm, độ rộng thị trường cải thiện và thanh khoản tăng lên khi chỉ số hồi phục. Nếu dòng tiền tiếp tục đứng ngoài, các nhịp tăng trong phiên có thể chủ yếu mang tính cân bằng cung cầu ngắn hạn.

Vùng 1.715–1.750 điểm đang là khu vực hỗ trợ đáng chú ý do trùng với đáy cũ tháng 8. Trong kịch bản tích cực, việc giữ được vùng này có thể giúp VN-Index hình thành nhịp hồi kiểm định lại khu vực 1.760–1.770 điểm. Xa hơn, vùng 1.780 điểm sẽ là ngưỡng cần vượt qua nếu thị trường muốn cải thiện trạng thái ngắn hạn. Ngược lại, nếu lực bán tiếp tục mở rộng và chỉ số xuyên thủng vùng đáy cũ, rủi ro giảm sâu hơn sẽ tăng lên, nhất là khi các cổ phiếu vốn hóa lớn chưa tìm được điểm cân bằng.

HNX-Index cũng cần được theo dõi khi đã lùi xuống 268,66 điểm, nằm trong vùng hỗ trợ 266–270 điểm. Việc chỉ số này cắt xuống đường trung bình 200 ngày và các chỉ báo động lượng tiếp tục suy yếu cho thấy rủi ro ngắn hạn vẫn hiện hữu. Vì vậy, diễn biến của cả hai chỉ số trong nửa đầu phiên 02/10 sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tâm lý thị trường.

Ngân hàng, bất động sản và chứng khoán chờ tín hiệu cân bằng

Ngân hàng vẫn là nhóm có khả năng quyết định nhịp hồi của chỉ số nhờ tỷ trọng vốn hóa lớn. Phiên 01/10 cho thấy sự phân hóa mạnh: HDB và TCB tăng tốt, trong khi STB và LPB giảm sâu. Nếu TCB, HDB, CTG, VCB và các mã ngân hàng vốn hóa lớn giữ được nền giá, đồng thời áp lực bán tại STB, LPB, BID hạ nhiệt, VN-Index có thể nhận được lực đỡ cần thiết. Ngược lại, nếu nhóm ngân hàng tiếp tục mở rộng đà giảm, khả năng phục hồi của chỉ số sẽ bị hạn chế.

Bất động sản vẫn là nhóm cần thận trọng nhất sau khi giảm 2,24% trong phiên 01/10. VIC đang có ảnh hưởng rất lớn đến biến động VN-Index, nên diễn biến của cổ phiếu này có thể tiếp tục chi phối chỉ số trong phiên tới. Các mã NVL, NLG và DXG đã thể hiện sức chống chịu tốt hơn, nhưng sự phân hóa hiện tại chưa đủ để xác nhận cả nhóm đã tạo đáy.

Nhóm chứng khoán chịu tác động kép từ xu hướng giảm của thị trường và thanh khoản thấp. VIX, VND, HCM và FTS đều giảm trong phiên 01/10. Do đó, tín hiệu cải thiện đáng tin cậy của nhóm này cần đi kèm sự phục hồi của giá trị khớp lệnh trên HOSE. Nếu thanh khoản vẫn quanh vùng thấp như phiên vừa qua, khả năng nhóm chứng khoán dẫn dắt một nhịp hồi mạnh là chưa cao.

Ở nhóm công nghệ và điện tử viễn thông, FPT đang điều chỉnh nhưng biên độ giảm không lớn, trong khi VTP duy trì sắc xanh. Đây là nhóm có thể tiếp tục phân hóa theo kết quả kinh doanh và câu chuyện tăng trưởng riêng. Nhóm bán lẻ cũng cho tín hiệu tương tự khi MWG giữ được sắc xanh nhẹ còn FRT giảm không đáng kể. Nếu thị trường chung ổn định trở lại, các mã giữ được nền giá và thanh khoản tốt có khả năng thu hút dòng tiền sớm hơn mặt bằng chung.

Hậu cần và cảng biển có thể tiếp tục phân hóa với GMD đang giữ sắc xanh, trong khi HAH và PVT còn chịu áp lực. Nhóm điện nhìn chung biến động hẹp và chưa phải tâm điểm dòng tiền, nhưng đặc tính ổn định hơn của một số doanh nghiệp có thể giúp nhóm này ít biến động hơn nếu thị trường tiếp tục rung lắc. Đối với y tế, mức tăng 0,8% của chỉ số ngành trong phiên 01/10 cho thấy sức mạnh tương đối tốt, song nhà đầu tư cần phân biệt xu hướng của toàn ngành với những nhịp tăng mạnh mang tính riêng lẻ như DCL.

Với phiên 02/10, kịch bản phù hợp để theo dõi là VN-Index tiếp tục rung lắc mạnh quanh vùng 1.740–1.760 điểm trước khi xác định hướng đi rõ hơn. Một nhịp hồi chỉ đáng tin cậy hơn khi đi kèm thanh khoản cải thiện, số mã tăng mở rộng và áp lực tại nhóm trụ giảm rõ rệt. Nếu các điều kiện này chưa xuất hiện, việc giữ tỷ trọng hợp lý và ưu tiên cổ phiếu có nền tảng cơ bản, sức mạnh giá tương đối tốt vẫn phù hợp hơn so với việc chạy theo các nhịp tăng ngắn trong phiên.