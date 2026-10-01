Cà phê Tây Nguyên áp sát mốc 95.000 đồng/kg trong Ngày Cà phê Quốc tế

Trong Ngày Cà phê Quốc tế 1/10, giá cà phê tại Tây Nguyên tăng thêm khoảng 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên 94.000 - 94.800 đồng/kg. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Giá cà phê trong nước tăng trở lại

Thị trường cà phê trong nước ngày 1/10 ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt tăng khoảng 1.000 đồng/kg.

Theo dữ liệu cập nhật trong ngày, giá cà phê nguyên liệu phổ biến ở mức 94.000 - 94.800 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông cũ có mức thu mua cao nhất khoảng 94.800 đồng/kg; Đắk Lắk và Gia Lai khoảng 94.600 đồng/kg; khu vực Lâm Đồng cũ khoảng 94.000 đồng/kg.

Như vậy, cà phê Tây Nguyên đã trở lại sát ngưỡng 95.000 đồng/kg ngay trong ngày đầu tháng 10.

Diễn biến này đáng chú ý bởi trước đó thị trường đã trải qua một năm với biên độ dao động lớn. Đầu tháng 1/2026, giá cà phê trong nước còn phổ biến 97.500 - 98.300 đồng/kg. Sang tháng 2, tại nhiều vùng nguyên liệu, giá giao dịch thực tế đã vượt mốc 100.000 đồng/kg.

Đà tăng sau đó không được duy trì. Cuối tháng 3 và đầu tháng 4, giá có thời điểm giảm xuống khoảng 87.000 - 89.000 đồng/kg, thuộc vùng thấp nhất kể từ đầu năm. Đến đầu tháng 6, thị trường tiếp tục xuất hiện mức giá quanh 84.000 đồng/kg trước khi bật tăng mạnh trở lại trong tháng 7, có thời điểm tiến sát 100.000 đồng/kg.

Đầu tháng 9, giá cà phê tại Tây Nguyên giao dịch quanh 95.000 - 95.700 đồng/kg. So với mốc này, mặt bằng ngày 1/10 thấp hơn không nhiều, cho thấy giá nguyên liệu trong nước vẫn đang duy trì ở vùng tương đối cao dù thị trường thế giới liên tục điều chỉnh.

Diễn biến giá cà phê từ đầu năm đến Ngày Quốc tế Cà phê 1/10/2026 Giá Tây Nguyên và Robusta London tại các mốc tham chiếu đầu tháng

Lưu ý: Bảng thể hiện các mốc giá tham chiếu đầu mỗi tháng, không phải giá bình quân tháng. Giá Robusta London sử dụng hợp đồng kỳ hạn được thị trường tham chiếu tại từng thời điểm nên kỳ hạn có thể thay đổi. (*) Mức 3.384 USD/tấn ngày 1/10 là giá cập nhật trong phiên, chưa phải giá đóng cửa.

Nhìn toàn bộ chặng đường từ đầu năm đến nay, thị trường đã đi qua ít nhất ba trạng thái khá rõ: vùng giá cao trên 100.000 đồng/kg đầu năm; nhịp điều chỉnh sâu xuống khoảng 84.000 - 89.000 đồng/kg trong quý II; và quá trình phục hồi trở lại vùng trên 90.000 đồng/kg trong quý III.

Điều này cũng cho thấy mức giá gần 95.000 đồng/kg hiện nay không phải một mặt bằng ổn định tuyệt đối, mà nằm trong chu kỳ biến động khá rộng của thị trường cà phê năm 2026.

Thị trường quốc tế chịu áp lực trong phiên

Trong khi giá nguyên liệu trong nước đi lên, thị trường kỳ hạn quốc tế có thời điểm diễn biến theo chiều ngược lại.

Tính đến khoảng 15h30 ngày 1/10 theo giờ Việt Nam, hợp đồng Robusta giao tháng 11/2026 trên sàn London được cập nhật quanh 3.384 USD/tấn, giảm khoảng 61 USD/tấn so với mức tham chiếu trước đó. Hợp đồng tháng 1/2027 ở khoảng 3.354 USD/tấn.

Trên sàn New York, Arabica kỳ hạn tháng 3/2027 ở khoảng 279,35 cent/pound; hợp đồng tháng 5/2027 ở mức khoảng 276,75 cent/pound tại cùng thời điểm cập nhật.

Sự lệch pha giữa thị trường vật chất trong nước và các hợp đồng kỳ hạn cho thấy giá cà phê Tây Nguyên không nhất thiết phản ứng ngay lập tức với từng nhịp tăng, giảm trên sàn quốc tế. Nguồn hàng còn lại trong dân, nhu cầu mua của doanh nghiệp xuất khẩu, tiến độ thu hoạch cũng như kỳ vọng đối với vụ mới đều có thể tác động tới giá thu mua.

Dấu mốc mới của Ngày Cà phê Quốc tế

Ngày 1/10/2026 ghi dấu một cột mốc mới của ngành cà phê thế giới. Sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết A/RES/80/248 ngày 10/3/2026, ngày 1/10 chính thức được công nhận là Ngày Cà phê Quốc tế, nhằm ghi nhận vai trò của ngành hàng này đối với sinh kế, thương mại, an ninh lương thực và phát triển bền vững.

Ngày 1/10/2026 ghi dấu một cột mốc mới của ngành cà phê thế giới. Đây là năm đầu tiên Ngày Cà phê Quốc tế được tổ chức với tư cách một ngày quốc tế chính thức của Liên Hợp Quốc.

Đây cũng là năm đầu tiên Ngày Cà phê Quốc tế được tổ chức với tư cách một ngày quốc tế chính thức của Liên Hợp Quốc. FAO lựa chọn thông điệp “Celebrating Coffee, Honouring the People Behind Every Cup” - tôn vinh cà phê và những con người tạo nên giá trị phía sau mỗi tách cà phê.

Với Việt Nam, thời điểm này trùng với giai đoạn thị trường chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới. Sau chín tháng, giá cà phê trong nước đã đi qua những nhịp biến động mạnh, từ trên 100.000 đồng/kg, giảm xuống dưới 90.000 đồng/kg rồi trở lại vùng gần 95.000 đồng/kg.

Biến động giá cho thấy lợi thế của ngành cà phê không thể chỉ đặt vào những chu kỳ tăng của thị trường nguyên liệu. Khi nguồn cung thế giới được dự báo gia tăng và cạnh tranh ngày càng lớn, bài toán dài hạn đối với cà phê Việt Nam là nâng giá trị trên mỗi tấn hàng xuất khẩu thông qua chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường và mở rộng chế biến sâu.

Ở góc độ đó, Ngày Cà phê Quốc tế không chỉ là dịp nói về giá của 1 kg cà phê, mà còn đặt ra câu hỏi lớn hơn: Việt Nam sẽ giữ vị thế bằng sản lượng, hay tiến xa hơn bằng giá trị tạo ra từ hạt cà phê?