Bắc Ninh: GRDP đạt 427.000 tỷ đồng, tăng gần 12% trong 9 tháng

Theo báo cáo của Thống kê TP Bắc Ninh, tình hình kinh tế trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng trưởng cao trong quý 3/2026 với mức tăng GRDP đạt 13,8%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, quy mô GRDP theo giá hiện hành của thành phố ở mức 427.541 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước đạt 11,8%, đứng vị trí thứ 4 cả nước (sau Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Hải Phòng).

Công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu GRDP của thành phố với 70,8%; đứng sau là dịch vụ với 19,9%, nông – lâm – thủy sản chiếm 6,4%.

Hoạt động xây dựng tăng tốc trong quý 3

Sản xuất công nghiệp của địa phương tiếp tục xu hướng tăng cao với quý 3 ước đạt 15,6% YoY, 9 tháng tăng 13,8% YoY. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo là động lực chính với mức tăng 17,1% YoY trong 9 tháng.

Một số doanh nghiệp lớn hoạt động trên địa bàn có mức tăng trưởng cao như Siflex có doanh thu ước đạt 16.200 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước; Luxshare ước đạt 95.300 tỷ đồng, tăng 30% YoY; FuYU ước đạt 294.200 tỷ đồng, tăng 94%; Samsung ước đạt 386.900 tỷ đồng, tăng 16% YoY.

Hoạt động xây dựng của thành phố trong quý 3 cũng bước vào giai đoạn tăng tốc khi loạt dự án lớn đi vào giai đoạn thi công nước rút để đảm bảo tiến độ. Tốc độ tăng trưởng chung của ngành trong quý đạt 24,1% YoY; tính chung 9 tháng ở mức 14,5%.

Doanh thu dịch vụ tăng cao

Ở lĩnh vực dịch vụ, cùng với tăng trưởng kinh tế và thu nhập của người dân, doanh thu các ngành thương mại dịch cũng tăng cao trong quý 3. Cụ thể, doanh thu bán buôn tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước, bán lẻ tăng 27,7% YoY, vận tải kho bãi tăng 29,9% YoY, lưu trú ăn uống tăng 29,3% YoY.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu bán buôn tăng 17,4% YoY, bán lẻ tăng 20,23% YoY, vận tải kho bãi tăng 24,13% YoY, lưu trú ăn uống tăng 22,99% YoY.

Về thu, chi ngân sách, quý 3/2026 tổng thu của thành phố ước đạt 13.000 tỷ đồng, tăng 14,7% YoY, tổng chi ước đạt 19.100 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu đạt 61.300 tỷ đồng, tăng 27,9% YoY; tổng chi đạt 46.000 tỷ đồng, tăng 7,6% YoY.