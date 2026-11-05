Góp sức làm đẹp đường quê

Anh Vũ Thanh Bình (bên trái) và anh Vũ Minh Tuấn dọn dẹp, phát quang một đoạn đường ở ấp Kênh 9, xã Hòa Điền.

Công việc hằng ngày của anh Bình là chạy xe gắn máy đến nhiều nơi để bán đồ gia dụng. Trong những chuyến đi, anh bắt gặp nhiều tuyến đường bị cây cỏ, bụi rậm lấn chiếm, che khuất hai bên khiến mặt đường thu hẹp, gây khó khăn cho việc đi lại.

Một lần tình cờ xem video dọn vệ sinh đường trên mạng xã hội, anh nảy ra ý định làm theo. Nghĩ đến việc góp sức làm sạch đường quê, tạo cảnh quan thông thoáng, thuận tiện cho người dân đi lại, anh mua máy cắt cỏ và dụng cụ lao động, tranh thủ thời gian rảnh phát quang bụi rậm. Lúc đầu anh làm những đoạn đường gần nhà, sau đó mở rộng sang các tuyến đường khác.

Anh Bình cho biết: “Mỗi lần chạy xe gắn máy đi bán hàng, tôi để ý những đoạn đường bị cây, cỏ lấn chiếm nhiều rồi ghi nhớ. Khi có thời gian rảnh, tôi mang máy cắt cỏ đến dọn dẹp. Mỗi ngày làm một chút, mỗi ngày một đoạn đường, lâu dần thành thói quen. Đường sạch sẽ, thông thoáng giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện hơn, góp phần làm đẹp cảnh quan quê hương”.

Những tháng gần đây, anh Bình dành nhiều thời gian hơn để dọn dẹp, phát quang các tuyến đường giao thông nông thôn trong xã và các địa phương lân cận. Hình ảnh anh cần mẫn với máy cắt cỏ đã trở nên quen thuộc với người dân. Sự nhiệt tình, tốt bụng và lối sống hòa đồng giúp anh nhận được sự quý mến của mọi người.

Những ngày này thường có mưa vào buổi chiều, anh Bình và anh Vũ Minh Tuấn, ngụ cùng ấp, tranh thủ dọn dẹp đường giao thông nông thôn sớm hơn thường ngày. Hai người phối hợp nhịp nhàng, anh Tuấn điều khiển máy cắt cỏ đi trước, anh Bình quét sạch cỏ, rác, đất, cát phía sau. Sau khoảng 3 giờ, gần 100m đường được phát quang, dọn dẹp sạch sẽ.

Với anh Bình, góp sức cho cộng đồng không nhất thiết phải là việc lớn lao mà có thể bắt đầu từ những việc giản dị, phù hợp với khả năng của mỗi người. Dù việc phát quang, dọn dẹp đường khá vất vả, nhưng nhìn những đoạn đường sạch sẽ, thông thoáng sau khi hoàn thành là động lực để anh tiếp tục công việc mỗi ngày.

“Tôi nghĩ nếu làm được điều gì có ích cho cộng đồng thì cứ làm. Mỗi lần đi qua đoạn đường sạch đẹp do mình góp công dọn dẹp, thấy người dân chạy xe qua lại thuận tiện, ai cũng vui vẻ, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc”, anh Bình nói.

Anh Bình còn quay lại quá trình dọn dẹp, đăng tải video trên trang Facebook cá nhân, thu hút hàng chục ngàn lượt thích cùng nhiều bình luận, chia sẻ tích cực. Nhiều người gửi lời cảm ơn, động viên, khích lệ anh. Việc làm mang ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, thu hút thêm nhiều người cùng tham gia. Một số hộ dân sống dọc hai bên đường chủ động quét dọn sân, vỉa hè trước nhà.

Anh Bình cho biết: “Ban đầu khi thấy tôi dọn dẹp, người dân đi ngang qua tò mò đứng xem. Khi biết việc tôi làm, mọi người động viên, khích lệ rất nhiều, có người còn mua nước uống tặng, có người trực tiếp tham gia quét dọn, thu gom rác. Được mọi người ủng hộ tinh thần là động lực rất lớn đối với tôi. Điều tôi mong muốn nhất là lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường sống đến với mọi người”.

Việc làm của anh Bình góp phần giúp nhiều tuyến đường trên địa bàn xã thông thoáng, sạch đẹp, chung tay xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Tấn Hải, ngụ xã Hòa Điền cho biết: “Tôi thường đi ngang tuyến đường này. Trước đây, nhiều đoạn vỉa hè bị cây, cỏ lấn chiếm, gây khó khăn cho phương tiện giao thông qua lại. Nhờ mấy anh dọn dẹp, tuyến đường nay thông thoáng, sạch sẽ hơn. Tôi thấy việc làm của hai anh rất ý nghĩa”.

Anh Bình còn duy trì mô hình bơm xe 0 đồng hơn 2 năm qua. Trước nhà, anh đặt một máy bơm hơi nhỏ cùng tấm bảng ghi dòng chữ: “Bơm hơi, rửa xe 0 đồng - quý khách bơm tự nhiên không cần phải hỏi”, sẵn sàng hỗ trợ người dân, nhất là học sinh đi học ngang qua khi bánh xe bị non hơi. Những việc làm của anh Bình mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và bảo vệ môi trường sống.