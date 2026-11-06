Hải Phòng rộn ràng đón chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Những ngày cận chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, băng rôn, phướn giới thiệu cuộc thi xuất hiện trên một số tuyến đường Hải Phòng như Bùi Viện, Lạch Tray, Lê Hồng Phong, Lê Lợi, Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh, Phạm Văn Đồng, Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, Trần Phú, Văn Cao và Võ Nguyên Giáp. Sau đêm chung khảo ngày 10/10, thành phố tiếp tục là nơi diễn ra đêm thi tìm chủ nhân vương miện, khép lại hành trình của Top 25.

Chương trình diễn ra ngày 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, thuộc Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, dự kiến đón 7.000 khán giả theo dõi trực tiếp.

Theo bà Lê Thị Thùy Ninh - thành viên Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng thời từ nội dung nghệ thuật, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, truyền hình đến hậu cần, an ninh, an toàn và đón tiếp khán giả. Đây là giai đoạn khẩn trương, nhiều áp lực và cũng nhiều cảm xúc của ê-kíp.

Bà Thùy Ninh cho biết ban tổ chức hướng tới một đêm chung kết có chất lượng nghệ thuật, thể hiện bản sắc và uy tín cuộc thi đã xây dựng qua gần 40 năm. Cùng với việc phục vụ khán giả tại sân khấu, chương trình được truyền tải qua truyền hình và các nền tảng trực tuyến của Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media.

Hải Phòng đồng hành các thí sinh từ chung khảo tới chung kết. Theo bà Thùy Ninh, việc lựa chọn thành phố cảng làm điểm đến của hai đêm thi quan trọng còn mở ra cơ hội giới thiệu văn hóa, con người và tiềm năng du lịch địa phương tới công chúng. Trong hành trình tại Hải Phòng, thí sinh đã đến Di tích Quốc gia Bạch Đằng Giang, chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, Khu tưởng niệm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến tàu không số K15... Những chuyến đi giúp các cô gái tìm hiểu lịch sử, văn hóa vùng đất đăng cai trước khi bước vào đêm thi quyết định.

Vịnh Lan Hạ, Cát Bà, biển Đồ Sơn cũng trở thành những điểm đến trong hành trình trải nghiệm của thí sinh. Qua các bộ ảnh, video và sản phẩm truyền thông, cảnh sắc Hải Phòng được giới thiệu cùng câu chuyện trưởng thành của các cô gái. Ban tổ chức kỳ vọng những hình ảnh ấy khơi gợi mong muốn khám phá thành phố trong lòng du khách.

Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - từng nhấn mạnh việc gắn cuộc thi với quảng bá hình ảnh địa phương, văn hóa, du lịch và con người. Trong đó, Hải Phòng là địa bàn trọng tâm, nơi diễn ra vòng chung kết cùng những sự kiện quan trọng của cuộc thi.

Ý tưởng sân khấu đêm chung kết lấy cảm hứng từ vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam và nghệ thuật dệt lụa truyền thống. Bà Thùy Ninh cho biết yếu tố văn hóa địa phương được chú trọng thể hiện trong chương trình, hòa quyện với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Trên sân khấu ấy, mỗi thí sinh có cơ hội thể hiện năng lực, bản lĩnh và dấu ấn riêng.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 do MC Đức Bảo và MC Khánh Vy dẫn dắt.

Từ những tuyến đường treo phướn chào mừng tới sân khấu tại Đồi Rồng, TP Hải Phòng đang đếm ngược tới đêm chung kết ngày 7/11. “Thành công của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không chỉ nằm ở việc tìm ra tân Hoa hậu, mà còn ở những giá trị tích cực để lại cho địa phương đăng cai”, bà Thùy Ninh chia sẻ.