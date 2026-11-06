Bắc Ninh: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Bắc Ninh tập trung cao điểm từ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) đến Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Việc tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh truyền thống văn hóa dân tộc và quê hương Bắc Ninh, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Đây cũng là dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946–24/11/2026), gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Các liền anh, liền chị tại vùng quan họ Bắc Sông Cầu

Đáng chú ý, 20 giờ ngày 23/11, tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm, phường Bắc Giang, dự kiến diễn ra chương trình nghệ thuật tổng hợp với thời lượng khoảng 90 phút.Chương trình giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật như dân ca Quan họ, chèo, chầu văn, hát Then – đàn tính, độc tấu violin, guitar và trình diễn trang phục các dân tộc. Cùng ngày, tại Quảng trường 3/2 và các tuyến phố trung tâm phường Bắc Giang, địa phương dự kiến tổ chức các hoạt động văn hóa đường phố, trình diễn dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian và trải nghiệm văn hóa, kết hợp giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và ẩm thực đặc trưng.Tại phường Kinh Bắc, điểm nhấn là chương trình hát dân ca Quan họ trên thuyền, dự kiến diễn ra từ 20 giờ ngày 24/11 tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan, do Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh thực hiện.Trong ngày 24/11, phường Kinh Bắc cũng tổ chức các hoạt động văn hóa đường phố, biểu diễn của các câu lạc bộ dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian và giới thiệu những sản phẩm văn hóa tiêu biểu của địa phương.Ngoài hai địa điểm trên, các chương trình nghệ thuật phục vụ Nhân dân tiếp tục được triển khai tại một số xã, phường trong tháng 11, với sự tham gia của Nhà hát Chèo Bắc Ninh, Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh và Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch.

Liên hoan Hát Then, Đàn Tính - Nét văn hóa đặc sắc của Bắc Ninh.

Từ ngày 18 đến 25/11, tại Bảo tàng Bắc Ninh và Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, dự kiến tổ chức trưng bày, quảng bá tranh dân gian Đông Hồ; giới thiệu di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn và các hoạt động giáo dục, trải nghiệm di sản.

Trong đó, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là di sản đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Việc tổ chức các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm góp phần nâng cao nhận thức của công chúng về giá trị và yêu cầu bảo tồn di sản.

Tại Thư viện Bắc Ninh, từ ngày 21 đến 25/11, hoạt động trưng bày sách, báo, tư liệu và các ấn phẩm về lịch sử, văn hóa, con người Bắc Ninh được tổ chức nhằm giới thiệu truyền thống văn hiến, đồng thời khuyến khích phát triển văn hóa đọc.

Trong tháng 11, các triển lãm tranh cổ động về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh cũng được triển khai tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang và khu vực Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh.

Bắc Ninh dự kiến tổ chức Lễ hội ẩm thực Bắc Ninh mở rộng tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm, với sự tham gia của các làng nghề truyền thống và một số địa phương lân cận. Hoạt động nhằm quảng bá những sản phẩm ẩm thực, giá trị văn hóa và tiềm năng du lịch địa phương, tạo thêm cơ hội kết nối giữa sản phẩm làng nghề với nhu cầu trải nghiệm của người dân và du khách.

Sắc màu vùng cao Kinh Bắc

Thông qua chuỗi chương trình diễn ra trong tháng 11, Bắc Ninh hướng tới tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ di sản, phát triển đời sống văn hóa cộng đồng và đưa các hoạt động văn hóa đến gần hơn với người dân.