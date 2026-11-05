Lào Cai: Phát triển kinh tế đêm từ lợi thế văn hóa, di sản

Đề án xác định 5 lĩnh vực trọng tâm gồm: Biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; mua sắm, giải trí ban đêm; thể thao và chăm sóc sức khỏe; du lịch, trải nghiệm về đêm; dịch vụ ẩm thực.

Tỉnh Lào Cai định hướng phát triển các hoạt động có bản sắc riêng, chất lượng, lấy văn hóa bản địa làm nền tảng, du lịch làm động lực, thương mại và dịch vụ làm trụ cột. Việc lựa chọn địa bàn triển khai được thực hiện có trọng tâm, ưu tiên những nơi có lợi thế, hạ tầng và năng lực quản lý phù hợp.

Tỉnh Lào Cai định hướng phát triển các hoạt động có bản sắc riêng, chất lượng, lấy văn hóa bản địa làm nền tảng, du lịch làm động lực, thương mại và dịch vụ làm trụ cột. Nguồn: Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai

Tại Sa Pa, kinh tế ban đêm được định hướng gắn với không gian âm nhạc, phố đi bộ, biểu diễn nghệ thuật trực tiếp, nghệ thuật đường phố và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ở phường Lào Cai, lợi thế thương mại biên giới được khai thác thông qua chợ đêm, tuyến phố thương mại, ẩm thực, mua sắm và không gian đi bộ ven sông Hồng.

Trong khi đó, xã Bắc Hà dự kiến phát triển mô hình Chợ phiên đêm vùng cao vào dịp cuối tuần, kết hợp giới thiệu tri thức dân gian, nghệ thuật thổi khèn Mông, thêu thổ cẩm và sản phẩm OCOP. Tại phường Nghĩa Lộ, các hoạt động được định hướng khai thác giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Nghệ thuật Xòe Thái cùng văn hóa ẩm thực Mường Lò. Phường Yên Bái tập trung phát triển dịch vụ đô thị, thương mại, ẩm thực và âm nhạc cộng đồng...

Các địa bàn có lợi thế về cảnh quan, sinh thái như Y Tý, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và hồ Thác Bà được định hướng phát triển trải nghiệm săn mây về đêm, cắm trại, nghỉ dưỡng suối khoáng và các hoạt động gắn với thiên nhiên...

Theo lộ trình, năm 2026, tỉnh tập trung rà soát, lựa chọn địa điểm, xây dựng phương án tổ chức, quy định quản lý và danh mục ưu tiên đầu tư. Mục tiêu đến năm 2030, Lào Cai đón 15 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 11,5 triệu lượt khách nội địa và 3,5 triệu lượt khách quốc tế; thời gian lưu trú bình quân đạt 2-3 ngày. Doanh thu dịch vụ kinh tế ban đêm phấn đấu đóng góp khoảng 15 - 20% tổng doanh thu dịch vụ, du lịch của tỉnh.