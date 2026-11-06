'Ba sẵn sàng' xây dựng nông thôn mới

Trên tuyến đường Trần Hữu Dực, thôn Phong Sơn, những trụ cờ Tổ quốc được lắp đặt thẳng hàng, tạo điểm nhấn nổi bật giữa khu dân cư. Công trình gồm 21 trụ cờ, tổng kinh phí đầu tư 26 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa của các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm. Mỗi trụ được bố trí treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc, kết hợp bảng pa nô tuyên truyền, góp phần tạo cảnh quan trang trọng, đồng bộ trên tuyến đường. Khi có nguồn kinh phí, bà con trong thôn tiếp tục góp công lắp đặt, dựng trụ cờ. Sự tham gia ấy giúp công trình sớm hoàn thành, đồng thời tạo sự gắn kết giữa những người cùng chung sống trong khu dân cư.

Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Phong Sơn Trần Văn Dinh cho biết, mô hình được triển khai trên cơ sở vận động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Thời gian tới, thôn dự kiến tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư tuyến đường hoa, lắp đặt camera an ninh, từng bước hoàn thiện cảnh quan và tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư.

Đường cờ Tổ quốc trên đường Trần Hữu Dực, thôn Phong Sơn, xã Triệu Phong - Ảnh: N.T.H

Từ tuyến đường cờ Tổ quốc, cách làm ở Phong Sơn gợi mở hướng huy động nguồn lực phù hợp với điều kiện thực tế: Địa phương kết nối các nguồn hỗ trợ bên ngoài, người dân góp sức thực hiện và cùng có trách nhiệm giữ gìn công trình. Những phần việc không quá lớn về kinh phí nhưng gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày đã tạo điều kiện để tinh thần cộng đồng được phát huy.

Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong đề án “Ba sẵn sàng trong xây dựng nông thôn mới” do Ủy ban MTTQVN xã Triệu Phong triển khai. Ba nội dung gồm sẵn sàng nhận thức, sẵn sàng hành động và sẵn sàng giám sát, hướng đến việc giúp người dân hiểu rõ chủ trương, chủ động tham gia các phần việc xây dựng nông thôn mới và phát huy quyền giám sát đối với những công trình, hoạt động tại địa phương. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia bàn bạc, đóng góp và theo dõi quá trình thực hiện.

Năm 2026, xã Triệu Phong có 43 mô hình đăng ký thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo". Qua rà soát, các mô hình được phân thành 7 nhóm lĩnh vực, gồm: Văn hóa-xã hội, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, phát triển kinh tế và hạ tầng, xây dựng hệ thống chính trị, môi trường và bảo vệ tài nguyên, an ninh trật tự và quốc phòng địa phương. Điểm đáng chú ý là nội dung dân vận ngày càng gắn với những vấn đề cụ thể của đời sống.

Trong chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên xã đảm nhận mô hình “Thanh niên chuyển đổi số”, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số; Công an xã triển khai mô hình “Zalo kết nối bình yên”, tạo thêm kênh trao đổi thông tin, tiếp nhận phản ánh về an ninh trật tự. Các hoạt động hướng dẫn sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và phong trào “Bình dân học vụ số” cũng được đưa vào nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, trường học.

Với lĩnh vực môi trường, các mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, thu gom rác tái chế, xây dựng tuyến đường xanh-sạch-đẹp hướng đến thay đổi thói quen sinh hoạt trong cộng đồng. Trong phát triển kinh tế, công tác vận động giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án, xây dựng tổ hợp tác trồng và sản xuất tinh dầu tràm được xác định là những nội dung cần sự đồng thuận, chung sức của người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Triệu Phong Phan Nguyễn Định Giang cho biết, thời gian tới, MTTQ xã tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội rà soát, lựa chọn và nâng cao chất lượng các mô hình, chú trọng những cách làm phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, nhu cầu của từng nhóm đối tượng. Việc triển khai phải xác định rõ nội dung, trách nhiệm của tổ chức chủ trì và kết quả cần đạt được, tránh tình trạng đăng ký nhiều nhưng thực hiện thiếu chiều sâu, trùng lặp về nội dung.

Cùng với đó, xã chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động theo hướng gần dân, sát cơ sở; phát huy vai trò của cán bộ Mặt trận, các đoàn thể, người có uy tín và những cá nhân tích cực trong cộng đồng. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa tiếp tục được quan tâm, nhất là đối với các công trình dân sinh, hoạt động an sinh xã hội và xây dựng cảnh quan nông thôn. Những mô hình có cách làm hiệu quả sẽ được đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng; những mô hình chưa phù hợp cần được điều chỉnh, tập trung nguồn lực thực hiện.

Từ những trụ cờ trên đường Trần Hữu Dực đến các mô hình an sinh, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường, mỗi phần việc ở Triệu Phong đang mở thêm một cách để người dân tham gia xây dựng quê hương. Khi nhận thức được khơi thông, hành động có địa chỉ và việc giám sát được phát huy, sức dân sẽ trở thành nguồn lực quan trọng để các mục tiêu xây dựng nông thôn mới đi vào cuộc sống.