Trồng rau muống cứ cắt một lần là còi cọc, lá thưa? Kiểm tra ngay 4 sai lầm nhiều người mắc mà không hay biết

Trồng rau tại nhà đang là lựa chọn của nhiều gia đình muốn chủ động nguồn thực phẩm cho bữa ăn hằng ngày. Trong số các loại rau phổ biến, rau muống được ưa chuộng vì dễ chăm sóc, thích nghi khá tốt với khí hậu nóng ẩm và không đòi hỏi diện tích lớn. Chỉ cần một vài thùng xốp hoặc chậu trồng có đủ ánh sáng, người trồng đã có thể tạo nên một góc rau xanh ngay tại nhà.

Điểm đặc biệt của rau muống là khả năng tiếp tục mọc chồi từ các đốt thân sau khi thu hoạch. Nếu được chăm sóc đúng cách, cây có thể cho nhiều lứa ngọn non mà không cần gieo trồng lại ngay sau mỗi lần cắt. Tuy nhiên, khả năng tái sinh này phụ thuộc vào cách thu hoạch, độ ẩm đất, nguồn dinh dưỡng và điều kiện ánh sáng.

4 điều cần nhớ để rau muống bật chồi khỏe, lá non ra đều

1. Thu hoạch đúng cách, không cắt quá sát gốc

Một trong những sai lầm thường gặp khi trồng rau muống là cắt toàn bộ phần thân sát mặt đất hoặc nhổ cả cây sau lứa thu hoạch đầu tiên. Cách làm này khiến cây mất đi những đốt thân có khả năng phát triển chồi mới, làm giảm cơ hội thu hoạch ở các lứa tiếp theo.

Khi rau đã đủ lớn, nên dùng kéo sạch cắt phần ngọn non, giữ lại đoạn thân gốc có các mắt lá khỏe mạnh. Với rau muống trồng trong thùng xốp, có thể tham khảo việc chừa khoảng 5–10cm thân phía trên mặt đất, tùy giống và tình trạng cây.

Sau khi cắt, các chồi bên có thể tiếp tục phát triển thành ngọn mới nếu cây được cung cấp đủ nước, ánh sáng và dinh dưỡng. Người trồng cũng nên ưu tiên thu hoạch những ngọn còn non, thân giòn, lá xanh, tránh để rau quá già khiến thân nhiều xơ và giảm độ ngon.

2. Giữ đất đủ ẩm, nhất là sau mỗi lần thu hoạch

Rau muống là loại cây ưa ẩm, cần được cung cấp nước tương đối đều đặn để duy trì sự phát triển. Khi đất khô kéo dài, cây dễ chậm ra chồi, ngọn mới nhỏ và lá kém xanh.

Sau mỗi lần cắt rau, người trồng nên kiểm tra độ ẩm đất thường xuyên. Nếu lớp đất mặt bắt đầu se khô, cần tưới lượng nước vừa đủ để duy trì độ ẩm. Trong những ngày nắng nóng, nhu cầu tưới có thể tăng lên; ngược lại, khi trời mưa hoặc nhiệt độ thấp, cần điều chỉnh để tránh thừa nước.

Dù ưa ẩm, rau muống trồng trong chậu đất không nhất thiết phải ngâm nước liên tục. Thùng xốp và chậu trồng nên có lỗ thoát nước phù hợp, tránh tình trạng nước tù đọng khiến đất bí và tạo điều kiện cho bệnh phát triển. Thời điểm tưới thích hợp thường là sáng sớm hoặc chiều mát.

3. Bổ sung dinh dưỡng sau khi cắt, không lạm dụng phân đạm

Rau muống có khả năng sinh trưởng nhanh nhưng vẫn cần được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ. Đặc biệt, với những cây trồng trong thùng xốp có lượng đất hạn chế, việc thu hoạch liên tục có thể khiến nguồn dưỡng chất trong đất dần cạn kiệt.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến rau ở các lứa sau mọc chậm, thân nhỏ và lá thưa hơn ban đầu. Để khắc phục, có thể bổ sung phân hữu cơ đã ủ hoai, phân trùn quế hoặc các loại phân bón được hướng dẫn sử dụng cho rau ăn lá.

Khi bón phân, nên rải quanh gốc, tránh phủ kín những chồi non mới hình thành. Đồng thời, cần tuân thủ đúng liều lượng và hướng dẫn sử dụng của từng sản phẩm.

Không nên cho rằng bón càng nhiều phân thì rau càng nhanh tốt. Việc lạm dụng phân đạm có thể khiến cây phát triển mất cân đối, đồng thời làm tăng nguy cơ tích lũy nitrat trong rau. Đối với rau trồng để ăn, tuyệt đối không sử dụng phân chuồng tươi hoặc nước thải chưa xử lý để tưới.

4. Đặt rau ở nơi đủ nắng, tránh gieo trồng quá dày

Ánh sáng là yếu tố quan trọng đối với quá trình quang hợp và phát triển của rau muống. Nếu đặt thùng rau ở ban công khuất nắng hoặc dưới mái che trong thời gian dài, cây có thể vươn thân để tìm ánh sáng, khiến thân yếu, lá thưa và ngọn phát triển chậm.

Người trồng nên ưu tiên vị trí có nhiều ánh sáng tự nhiên, lý tưởng là nơi nhận được khoảng 6 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày nếu điều kiện cho phép. Với những khu vực nắng quá gắt, cần theo dõi tình trạng cây và độ ẩm đất để điều chỉnh cách chăm sóc.

Bên cạnh ánh sáng, mật độ trồng cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng rau. Nếu gieo hạt quá dày, các cây sẽ cạnh tranh nước, dinh dưỡng và không gian phát triển. Khi rau mọc ổn định, nên tỉa bớt những cây quá sát nhau, loại bỏ cây còi cọc để những cây còn lại có điều kiện phát triển tốt hơn.

Muốn thu hoạch rau muống lâu dài, cần biết khi nào nên trồng lại

Dù chăm sóc đúng cách, một luống rau muống cũng không thể duy trì chất lượng ngọn non mãi mãi. Sau nhiều lần thu hoạch, cây có thể già đi, phần thân trở nên cứng, khả năng ra chồi suy giảm hoặc sâu bệnh tích tụ trong đất.

Nếu nhận thấy rau liên tục mọc yếu, lá nhỏ, thân già dù đã được bổ sung nước và dinh dưỡng phù hợp, người trồng nên cân nhắc thay cây mới. Khi đó, cần làm sạch thùng trồng, loại bỏ tàn dư cây bệnh và bổ sung giá thể phù hợp trước khi gieo lứa tiếp theo.

Một cách khác giúp gia đình có rau ăn thường xuyên là chia thành hai hoặc ba thùng, gieo trồng lệch thời điểm. Khi một thùng đang được thu hoạch, những thùng còn lại có thêm thời gian phát triển. Nhờ đó, nguồn rau có thể được duy trì nối tiếp mà không phải chờ toàn bộ cây mọc lại cùng lúc.

Nhìn chung, trồng rau muống tại nhà không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp. Chỉ cần cắt ngọn đúng cách, duy trì độ ẩm, bổ sung dinh dưỡng hợp lý và bảo đảm đủ ánh sáng, người trồng có thể giúp rau phát triển khỏe hơn, tận dụng hiệu quả diện tích nhỏ và thu hoạch được nhiều lứa.