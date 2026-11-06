Hà Nội đẩy quảng bá du lịch, kết nối đối tác tại WTM London 2026

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế WTM London 2026 diễn ra từ ngày 3 - 5/11, ngành du lịch Hà Nội đã tổ chức khai trương Không gian du lịch Thủ đô tại gian hàng du lịch Việt Nam, giới thiệu hình ảnh Hà Nội ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc văn hóa, di sản và những trải nghiệm du lịch mới tới bạn bè quốc tế.

Với sự tham gia của 10 đơn vị, doanh nghiệp du lịch Hà Nội, không gian quảng bá được thiết kế nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng thông qua hình ảnh, video, bản đồ, ấn phẩm và tài liệu bằng tiếng Anh. Trong đó, các sản phẩm du lịch văn hóa, di sản, ẩm thực, du lịch đêm, du lịch xanh và trải nghiệm làng nghề truyền thống được chú trọng, hướng tới nhu cầu ngày càng đa dạng của khách quốc tế.

Điểm nhấn tại không gian du lịch Hà Nội là các hoạt động biểu diễn nhạc cụ dân tộc, giao lưu văn hóa, giới thiệu điểm đến và ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp Thủ đô với các đối tác quốc tế. Qua đó, Hà Nội không chỉ quảng bá những giá trị truyền thống mà còn giới thiệu hình ảnh một điểm đến năng động, sáng tạo và giàu tiềm năng phát triển.

Không gian du lịch Việt Nam tại WTM London 2026 thu hút đông đảo đại biểu, đối tác quốc tế tham quan, tìm hiểu văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc sắc.

Bên cạnh hoạt động quảng bá, ngành du lịch Hà Nội tập trung kết nối giao thương (B2B) với các hãng lữ hành, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp vận chuyển, hãng hàng không và tổ chức xúc tiến du lịch tại Anh, châu Âu. Các cuộc gặp gỡ giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng tiêu dùng, tìm hiểu nhu cầu thị trường và mở rộng cơ hội hợp tác đưa khách quốc tế đến Thủ đô.

Một số biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp du lịch đã được ký kết tại hội chợ, tạo cơ sở tăng cường liên kết, phát triển sản phẩm và mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, thành phố sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác Anh và châu Âu, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, hợp tác công - tư; phát triển sản phẩm du lịch gắn với di sản, làng nghề, ẩm thực, mùa thu Hà Nội, đồng thời mở rộng kết nối hàng không và số hóa điểm đến.

Đáng chú ý, bên lề hội chợ, đoàn công tác Hà Nội do ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cùng đại diện Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch và Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam đã làm việc với Tập đoàn Messe Berlin và RX Global nhằm nghiên cứu khả năng đưa các hội chợ du lịch quốc tế về tổ chức tại Hà Nội.

Đoàn công tác Hà Nội trao đổi, kết nối hợp tác với đối tác quốc tế bên lề Hội chợ Du lịch WTM London 2026.

Tại buổi làm việc với Messe Berlin, phía ITB bày tỏ mong muốn tổ chức hội chợ ITB tại Hà Nội vào năm 2028, đồng thời trao đổi kế hoạch khảo sát thực địa trong năm 2027. Trong khi đó, Tập đoàn RX Global, đơn vị chủ quản WTM, đánh giá Hà Nội là thị trường tiềm năng để nghiên cứu phát triển sự kiện du lịch quốc tế.

Hai bên đã thống nhất thiết lập cơ chế trao đổi thông tin và tổ công tác hỗn hợp nhằm xây dựng nghiên cứu khả thi trong năm 2027, hướng tới khả năng tổ chức sự kiện mang thương hiệu WTM tại Hà Nội.

Theo ông Phạm Tuấn Long, trong 9 tháng năm 2026, Hà Nội đón 27,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó lượng khách quốc tế tăng 22%. Thành phố đặt mục tiêu đón 47 - 51 triệu lượt khách vào năm 2030, đồng thời từng bước khẳng định vị thế trung tâm tổ chức hội nghị, sự kiện quốc tế của khu vực.

WTM London 2026 diễn ra tại Trung tâm triển lãm ExCeL, thu hút hơn 46.500 chuyên gia, doanh nghiệp du lịch đến từ 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc tham gia sự kiện không chỉ tạo cơ hội quảng bá thương hiệu du lịch Hà Nội mà còn góp phần mở rộng thị trường khách có mức chi tiêu cao, tăng cường liên kết quốc tế và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Thủ đô.