Góp phần kiến tạo 'niềm tin số'

Gần 1 năm qua, hàng ngàn nội dung tích cực được xây dựng và lan tỏa rộng khắp trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đồng Tháp và tạo “lá chắn” vững chắc trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và kiến tạo niềm tin số trên không gian mạng.

HÀNH TRÌNH KẾT NỐI

Ngày 1-11-2025, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị KOL Đồng Tháp lần thứ nhất và triển khai mô hình “Không gian số Đồng Tháp an toàn, lành mạnh” - nơi kết nối những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng nhằm lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Các KOL cam kết chung tay xây dựng "Không gian số Đồng Tháp an toàn, lành mạnh". Ảnh: Lê Hoài

Anh Nguyễn Hữu Tâm (phường Cao Lãnh) là quản trị viên của fanpage “Quê tôi Đồng Tháp Mười” với hơn 3 triệu người theo dõi, thu hút hàng chục triệu lượt xem mỗi tháng; 2 kênh trên nền tảng TikTok với hơn 1 triệu người theo dõi.

Định hướng nội dung anh Tâm hướng đến là những trải nghiệm trong cuộc sống, những câu chuyện thú vị về các sự kiện, lễ hội văn hóa, xã hội của địa phương, của đất nước…

Với lượng tương tác lớn, anh Tâm ý thức được sức ảnh hưởng đối với người xem và nhận thức được trách nhiệm của cá nhân trong định hướng, sáng tạo nội dung trên không gian số.

Anh Tâm cho biết: “Tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trước tiên là phải thượng tôn pháp luật. Mỗi bài đăng, mỗi video mình chia sẻ tác động đến nhiều người. Do đó, tôi muốn xây dựng nội dung trên mạng xã hội để người xem hướng đến những điều tốt đẹp và tránh xa những thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội”.

Được tạo lập từ năm 2013, fanpage “Mỹ Tho Confessions” có khoảng 347 ngàn người theo dõi và thu hút hàng triệu lượt tương tác mỗi tháng. Anh Cao Quốc Trí (phường Mỹ Tho) là quản trị viên và cũng là thành viên tích cực của Đội Cứu hộ về đêm - Mỹ Tho Confessions, tham gia mạng xã hội nhằm chia sẻ các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội với mong muốn lan tỏa những hành động đẹp, những việc làm tích cực đến cộng đồng. Anh Cao Quốc Trí chia sẻ: "Là quản trị viên của trang, tôi thấy vai trò, trách nhiệm quan trọng của mình, đặc biệt là trong xây dựng nội dung trên không gian mạng. Bởi vì, một khi thông điệp sai lầm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều người”.

Thường được người dùng mạng xã hội biết đến với tên gọi “TikToker Thiện Nhân”, anh Tống Thanh Nhàn (xã Hòa Long) là một thành viên tích cực của Câu lạc bộ “Niềm tin số Đồng Tháp”.

Với mong muốn góp sức xây dựng không gian số an toàn, lành mạnh, anh Nhàn luôn hướng đến các giá trị tốt đẹp vì cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đồng Tháp nói riêng và các địa phương trong cả nước nói chung.

Tiêu biểu trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, thông qua các video clip, các buổi livestream trên kênh “Thiện Nhân”, anh Nhàn giúp đỡ nông dân phường Sa Đéc tiêu thụ gần 1.300 chậu hoa cúc mâm xôi.

Anh Nhàn tâm sự: “Câu lạc bộ “Niềm tin số Đồng Tháp” vừa cho tôi cơ hội, vừa cho tôi trọng trách lan tỏa những giá trị thông điệp tích cực đến người dùng cũng như người xem kênh “Thiện Nhân”.

Tôi biết rằng mình phải ý thức nhiều hơn nữa trong việc đăng tải nội dung trên mạng xã hội, phải xác thực thông tin. Đồng thời, truyền tải những địa điểm du lịch, văn hóa, ẩm thực của tỉnh nhà để mọi người vào kênh “Thiện Nhân” sẽ biết được nét đẹp của con người, văn hóa Đồng Tháp”.

TÍCH CỰC KIẾN TẠO "NIỀM TIN SỐ"

Với sự đồng hành trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ KOL và quản trị viên trên địa bàn tỉnh, trong gần 1 năm qua, hàng ngàn nội dung tích cực được xây dựng, góp phần đắc lực quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đồng Tháp và tạo lá chắn vững chắc trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

“Không gian số Đồng Tháp an toàn, lành mạnh” đã kết nối và có sự phối hợp tích cực của đông đảo các KOL địa bàn tỉnh.

Họ chính là cầu nối quan trọng đồng hành cùng lực lượng Công an và các cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ cộng đồng và định hướng nhận thức xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho công tác phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh về an ninh, trật tự trên không gian mạng tại tỉnh nhà, góp phần quan trọng vào hành trình kiến tạo “niềm tin số” trong giai đoạn hiện nay.

Điểm nhấn rõ nét nhất là truyền thông tại các lễ hội lớn của tỉnh Đồng Tháp như: Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II, năm 2025; Lễ hội Trái cây lần thứ I, năm 2026 và Lễ hội Sen lần thứ III, năm 2026.

Hơn 300 lượt KOL và trên 3.200 video clip cùng hàng ngàn bức ảnh tạo hiệu ứng truyền thông tích cực tại các lễ hội, thu hút hơn 15 triệu lượt tiếp cận và tương tác, khẳng định vị thế thương hiệu nông sản và văn hóa của quê hương Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tiếp nhận trên 55 nguồn tin có giá trị từ các KOL, phục vụ đắc lực công tác đấu tranh với tội phạm lợi dụng không gian mạng để tán phát tin giả, tin sai sự thật gây nhiễu loạn thông tin trên môi trường mạng.

Thượng tá Nguyễn Văn Ngẫu, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đồng Tháp, đánh giá cao đội ngũ KOL trên địa bàn tỉnh: “Các KOL là cánh tay nối dài của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và tuyên truyền pháp luật.

Các bạn có tư duy nhạy bén, năng động; đã xây dựng nhiều nội dung tích cực lan tỏa hình ảnh đẹp về sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng, tinh thần thượng tôn pháp luật, đặc biệt là trong giới trẻ.

Sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và đội ngũ KOL tạo ra môi trường mạng lành mạnh hơn - nơi những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng nói không với tin giả và nội dung phản cảm”.

Phát huy những kết quả tích cực, kinh nghiệm trong vận hành mô hình “Không gian số Đồng Tháp an toàn, lành mạnh”, Công an tỉnh thành lập Câu lạc bộ “Niềm tin số Đồng Tháp”, huy động tối đa lực lượng KOL, quản trị viên tích cực tham gia.

Thượng tá Nguyễn Văn Ngẫu khẳng định: “Sự ra đời của câu lạc bộ không chỉ tạo ra một mặt trận vững chắc, mà còn trực tiếp khẳng định vai trò xung kích của các thành viên trong việc đồng hành cùng lực lượng chức năng và đã triển khai hiệu quả Chiến dịch “TIN AI - Kiểm trước, tin sau”.

Các thành viên câu lạc bộ thể hiện trách nhiệm cao khi chủ động vạch trần và phát cảnh báo kịp thời về các thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng. Đặc biệt là nạn tin giả, hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra và các chiêu trò giả mạo hoạt động từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Có thể khẳng định, Câu lạc bộ “Niềm tin số Đồng Tháp” chính là lá chắn quan trọng, góp phần làm sạch không gian mạng, bảo vệ quyền lợi của người dân và giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương trong kỷ nguyên số”.