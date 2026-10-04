Loạt điểm du lịch đang 'kịch trần' công suất tại Trung Quốc

Hai cô gái mặc Hán phục chụp ảnh selfie trên con phố rực rỡ đèn lồng ở Trung Quốc trong kỳ nghỉ Quốc khánh. Ảnh: Sixth Tone.

Kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc từ ngày 1 đến 7/10 đang tạo nên một trong những đợt dịch chuyển du lịch lớn nhất năm. Không chỉ các điểm đến trong nước chật kín khách, lượng người Trung Quốc ra nước ngoài cũng tăng mạnh, trong đó Việt Nam tiếp tục là một trong những lựa chọn nổi bật.

Theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), tính đến ngày 24/9, lượng đặt vé máy bay quốc tế trong giai đoạn cao điểm cuối tháng 9 - đầu tháng 10 tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Số chuyến bay tới Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Lào tăng khoảng 20%.

Tổng cộng, các hãng hàng không Trung Quốc dự kiến vận chuyển 31,19 triệu lượt hành khách trong giai đoạn 25/9-7/10, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng lượng đặt chỗ trên các đường bay nội địa dài hơn 2.000 km tăng khoảng 14%.

Theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), tính đến ngày 24/9, các chuyến bay đến Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Lào tăng khoảng 20%. Ảnh: Sixth Tone.

Khách Trung tăng mạnh tại Việt Nam

Tại Việt Nam, lượng khách Trung Quốc bắt đầu tăng rõ rệt ngay những ngày đầu kỳ nghỉ.

Ở Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, chỉ trong hai ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh, hơn 6.200 du khách Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh qua khu vực cầu Bắc Luân II, cao khoảng gấp đôi ngày thường.

Lực lượng chức năng tăng cường nhân sự, phân luồng và hướng dẫn khách tránh ùn ứ trong quá trình làm thủ tục.

Du khách Trung Quốc hoàn tất thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (khu vực cầu Bắc Luân II). Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Quảng Ninh.

Sức nóng của Việt Nam cũng thể hiện trên mạng xã hội Trung Quốc. Trước kỳ nghỉ, các chủ đề liên quan đến "Việt Nam dịp Quốc khánh" xuất hiện dày đặc trên Xiaohongshu, trong đó nhiều người hỏi về thời tiết, lượng khách và tình trạng đông đúc.

Một trong những câu hỏi nhận được nhiều phản hồi nhất là "Việt Nam có đông đúc vào ngày 1/10 không?". Một tài khoản cho biết gia đình 19 người của họ sẽ tới Việt Nam trong kỳ nghỉ.

Một người dùng đến từ Quảng Tây cho biết Việt Nam là lựa chọn gần và có chi phí dễ chịu so với nhiều điểm đến khác trong dịp lễ.

Làn sóng khách đi nước ngoài diễn ra trong bối cảnh kỳ nghỉ năm nay kéo dài hơn với một bộ phận người lao động Trung Quốc. Tết Trung thu rơi vào ngày 25/9, trong khi Quốc khánh bắt đầu từ 1/10. Do chỉ có ba ngày làm việc xen giữa hai kỳ nghỉ, những người nghỉ thêm hai ngày có thể nối thành kỳ nghỉ dài tới 13 ngày, kết thúc ngày 7/10.

Hàng loạt điểm du lịch tại Trung Quốc chạm trần công suất, tạm ngừng bán vé

Trong khi khách Trung Quốc đổ ra nước ngoài, nhiều điểm du lịch nổi tiếng trong nước rơi vào cảnh quá tải.

Ngày 3/10, hàng loạt điểm tham quan ở Tứ Xuyên, Hà Nam, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Sơn Tây, Tân Cương và nhiều địa phương khác đồng loạt phát cảnh báo về lượng khách. Một số nơi bán hết vé, kín toàn bộ suất đặt trước hoặc buộc phải áp dụng biện pháp kiểm soát dòng người.

Phố đi bộ ở Bắc Kinh tấp nập du khách vào ngày Quốc khánh. Ảnh: Chen Tao/GT.

Tại Tứ Xuyên, núi Thanh Thành thuộc khu thắng cảnh Đô Giang Yển có sức chứa tối đa 22.000 khách/ngày. Đến 10h21 ngày 3/10, lượng khách đạt ngưỡng tạm thời 19.800 người, buộc khu thắng cảnh dừng bán vé trực tuyến và điều tiết khách vào cửa.

Núi Nga Mi thông báo vé tham quan ngày 3 và 4/10 đã bán hết. Một số điểm khác quanh Thành Đô cũng phải áp dụng biện pháp kiểm soát giao thông do lượng xe và khách tăng cao, bãi đỗ quá tải.

Tại Hà Nam, núi Lão Quân và hang đá Long Môn đều đạt giới hạn đặt chỗ trong ngày 3/10. Một số điểm tham quan khác phải dừng bán vé trực tuyến lẫn trực tiếp sau khi lượng khách chạm mức tối đa.

Tình trạng tương tự diễn ra tại nhiều khu thắng cảnh ở Chiết Giang, Giang Tây và An Huy. Một số điểm ở Hàng Châu, Thái Châu, Kim Hoa, Hoàng Sơn và Vụ Nguyên thông báo đã đạt hoặc gần đạt giới hạn tiếp nhận khách, phải tạm dừng bán vé trong ngày.

Ở Tân Cương, vé vào khu thắng cảnh Kanas đạt mức tối đa ngay sáng 3/10. Núi Hành Sơn ở Hồ Nam cũng tạm ngừng nhận đặt chỗ trực tuyến khi lượng khách tiến sát công suất.

Kỳ nghỉ lễ kéo dài khiến lượng khách tại nhiều điểm du lịch ở Trung Quốc như Đôn Hoàng (Cam Túc), Bắc Kinh... đông nghịt du khách. Ảnh: VCG, Chen Tao/GT.

Hang đá Vân Cương tại Sơn Tây ghi nhận lượng khách đạt 80% sức chứa tối đa vào chiều 3/10. Vé ngày 4/10 đã bán hết, trong khi suất ngày 5/10 gần như kín chỗ.

Một loạt điểm nổi tiếng khác như Trường Bạch Sơn ở Cát Lâm, Lào Sơn tại Thanh Đảo hay nhiều bảo tàng lớn cũng phải siết lượng khách. Vé tham quan Cố Cung Bắc Kinh trong các ngày 4-6/10 đã được đặt kín.

Sức ép du lịch thực tế đã xuất hiện trước khi kỳ nghỉ chính thức bước vào cao điểm.

Từ ngày 28/9, khu thắng cảnh Đạo Thành Á Đinh thông báo toàn bộ suất đặt trước trong các ngày 29/9-5/10 đã đạt mức tối đa 15.000 khách/ngày.

Ngày 2/10, Cửu Trại Câu cho biết vé tham quan từ ngày 3 đến 6/10 đã bán hết. Khu thắng cảnh này giới hạn tối đa khoảng 41.000 khách mỗi ngày và ngay cả nhóm được miễn vé cũng phải đặt chỗ trước.

Núi Tứ Cô Nương và khu nghiên cứu gấu trúc Thành Đô cũng ghi nhận nhiều khung giờ, ngày tham quan kín chỗ trước khi cao điểm giữa kỳ nghỉ bắt đầu.