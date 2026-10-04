Bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II: Mở ra hành trình kết nối mới

Tối 4/10, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai chính thức diễn ra, khép lại 4 ngày hội tụ và giao lưu văn hóa sôi động, để lại nhiều dấu ấn với công chúng Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia và các tổ chức quốc tế tiếp tục mở rộng đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, bảo vệ sự đa dạng văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và phát huy vai trò của văn hóa đối với hòa bình, phát triển và sự tiến bộ của con người.

Với thông điệp “Khép lại ngày hội - Mở ra hành trình kết nối mới”, đêm nghệ thuật tại Hoàng thành Thăng Long quy tụ các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc về một Việt Nam - miền di sản sống, đồng thời lan tỏa thông điệp văn hóa là nhịp cầu kết nối các dân tộc, góp phần vun đắp hòa bình và hữu nghị.

Lễ Bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II diễn ra tối 4/10, tại không gian di sản Hoàng thành Thăng Long, đem đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc sau 4 ngày diễn ra lễ hội.

Các đại biểu dự Lễ Bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II năm 2026.

Các đại biểu dự Lễ Bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II năm 2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng trao Kỷ niệm chương của Lễ hội tới các đoàn quốc tế.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, sự hiện diện của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, hàng trăm nghệ sĩ, nghệ nhân cùng đông đảo công chúng tại Hà Nội đã tạo nên một không gian giao lưu văn hóa rộng mở, đa dạng và giàu sức sống.

Các nghệ sĩ Việt Nam mang đến những tiết mục tôn vinh vẻ đẹp văn hóa và con người Việt Nam.

Những tiết mục nghệ thuật truyền thống góp phần khắc họa hình ảnh một Việt Nam - miền di sản sống.

Âm nhạc trở thành cầu nối đưa các nghệ sĩ đến gần nhau trong đêm hội văn hóa.

Màn biểu diễn của các nghệ sĩ quốc tế tạo nên hình ảnh đẹp về sự giao lưu, kết nối văn hóa.

Đông đảo khán giả có mặt tại Hoàng thành Thăng Long thưởng thức chương trình nghệ thuật.

Sự hòa quyện giữa các loại hình nghệ thuật tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu tại lễ bế mạc.

Lễ bế mạc khép lại bằng những màn pháo hoa rực sáng, 4 ngày hội văn hóa rực rỡ, đồng thời mở ra kỳ vọng về những hành trình kết nối mới.