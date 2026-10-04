Bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II: Mở ra hành trình kết nối mới
Sau 4 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, Lễ Bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II năm 2026 là thời khắc lắng đọng, tôn vinh những giá trị văn hóa và mở ra kỳ vọng về hành trình hợp tác, kết nối lâu dài.
Tối 4/10, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai chính thức diễn ra, khép lại 4 ngày hội tụ và giao lưu văn hóa sôi động, để lại nhiều dấu ấn với công chúng Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia và các tổ chức quốc tế tiếp tục mở rộng đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, bảo vệ sự đa dạng văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và phát huy vai trò của văn hóa đối với hòa bình, phát triển và sự tiến bộ của con người.
Với thông điệp “Khép lại ngày hội - Mở ra hành trình kết nối mới”, đêm nghệ thuật tại Hoàng thành Thăng Long quy tụ các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc về một Việt Nam - miền di sản sống, đồng thời lan tỏa thông điệp văn hóa là nhịp cầu kết nối các dân tộc, góp phần vun đắp hòa bình và hữu nghị.
Màn biểu diễn của các nghệ sĩ quốc tế tạo nên hình ảnh đẹp về sự giao lưu, kết nối văn hóa.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/be-mac-le-hoi-van-hoa-the-gioi-tai-ha-noi-lan-thu-ii-mo-ra-hanh-trinh-ket-noi-moi.html