Góc tím mộng mơ giữa thiên nhiên

Rồng Hoa farm tạo thêm điểm đến mới nơi mảnh đất biên cương Pha Long.

Từ xa nhìn lại, những khóm hoa mua Thái nở rộ, nổi bật rực rỡ giữa màu xanh bạt ngàn của cây lá núi rừng. Lại gần, từng chùm hoa nhỏ nhắn, cánh mỏng bung nở, đan xen vào nhau tạo thành mảng màu lung linh trải dài theo từng triền đồi.

Không giống như giống mua rừng bản địa chỉ nở theo mùa với thời gian ngắn, hoa mua Thái có sắc tím đậm đà, độ bền cao và nở rộ quanh năm, tạo nên điểm nhấn cảnh quan độc đáo giữa núi rừng.

Sắc tím hoa mua Thái phủ dọc những luống cây tại Rồng Hoa Farm.

Anh Thào Seo Lìn, chủ cơ sở Rồng Hoa Farm chia sẻ: "Hoa mua Thái có ưu điểm vượt trội là khả năng thích nghi tốt và nở hoa gần như quanh năm, trừ khoảng tháng 3 và tháng 4 là thời điểm cây dưỡng sức. Đây là lý do chính tôi chọn loài cây này để bắt đầu ý tưởng phủ xanh đồi trọc, tạo dựng cảnh quan sinh thái cho khu vườn".

Để có được những triền đồi rực rỡ hoa mua như ngày hôm nay là cả hành trình dày công chăm sóc của anh Thào Seo Lìn. Trước đây, diện tích đất đồi của gia đình anh chủ yếu trồng ngô, trồng sắn nhưng hiệu quả không cao.

Anh Thào Seo Lìn lựa chọn hoa mua Thái bởi đây là loài cây dễ sống, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở Pha Long.

Không chịu lùi bước trước khó khăn, anh Lìn đã chủ động tìm tòi, thực hiện những chuyến đi tham quan, học hỏi mô hình du lịch trải nghiệm ở nhiều địa phương.

Càng đi, anh càng nhận ra quê hương Pha Long sở hữu khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những giá trị vô giá để phát triển du lịch mà bấy lâu nay chưa được khai thác hiệu quả.

Quyết tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, anh bắt tay vào cải tạo toàn bộ diện tích đất đồi của gia đình. Đồng thời, tìm kiếm, thử nghiệm những loại cây chịu được khí hậu khắc nghiệt và sương muối vùng cao, vừa hợp thổ nhưỡng Pha Long lại vừa có giá trị thẩm mỹ cao để đưa vào trồng.

Hoa mua Thái nở rộ, tạo nên sắc tím nổi bật giữa màu xanh của cây lá.

Từ những cành giống hoa mua Thái đầu tiên được vun trồng tỉ mỉ bằng tất cả tâm huyết, khu vườn dần được mở rộng.

Đến nay, sau gần 2 năm thực hiện, khi sắc tím phủ kín triền đồi, ước mơ về một điểm đến du lịch sinh thái cộng đồng do chính người thanh niên Mông làm chủ đã hiện hữu rõ nét.

Rồng Hoa Farm nằm giữa không gian núi rừng Pha Long, với những hàng hoa mua được trồng theo từng luống trên sườn đồi.

Tên gọi của khu vườn cũng bắt nguồn từ chính tên gọi lịch sử của vùng đất này. Theo tiếng địa phương, "Pha Long" có nghĩa là “rồng hoa”.

"Tôi đặt tên Rồng Hoa Farm với mong muốn mỗi du khách khi ghé thăm hay nghe tên khu vườn sẽ nhớ ngay đến ý nghĩa tên gọi tươi đẹp của vùng đất Pha Long này," anh Lìn tâm sự.

Không dừng lại ở sắc tím hoa mua, Thào Seo Lìn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu "bốn mùa có hoa". Hàng trăm gốc lê, mận Tả Van và hoa anh đào đã được anh trồng xen kẽ khắp đồi.

Trong tương lai gần, mỗi mùa ghé thăm, Rồng Hoa Farm sẽ lại khoác lên mình một tấm áo mới: sắc trắng tinh khôi của hoa lê, hoa mận mỗi độ xuân về, hay sắc hồng rực rỡ của anh đào đón chào năm mới.

Rồng Hoa Farm thu hút người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh vào thời điểm hoa mua nở rộ.

Từ khi Rồng Hoa Farm đi vào hoạt động, đời sống tinh thần của bà con Pha Long có thêm một nét tươi mới. Đặc biệt, những ngày cuối tuần, Rồng Hoa Farm rộn rã hơn bởi tiếng cười nói của du khách tìm về. Có gia đình thong thả dạo bước giữa không gian trong lành, có nhóm bạn trẻ xúng xính trong trang phục dân tộc ghi lại những khoảnh khắc thanh xuân và cả những người dân địa phương tranh thủ ngày nghỉ đến thả mình vào cảnh sắc quê hương.

Anh Thào Quáng Long (xã Pha Long) phấn khởi cho biết: "Bà con địa phương rất vui vì ngay tại quê mình có một điểm tham quan, chụp ảnh đẹp và thoáng đãng như thế này. Không cần đi đâu xa, cuối tuần mọi người lại rủ nhau lên đồi ngắm hoa, trò chuyện, vui chơi".

Cùng chung cảm nhận, chị Sùng Thanh Mai (xã Pha Long) chia sẻ: “Đến đây, tôi rất bất ngờ trước vẻ đẹp rực rỡ của đồi hoa mua. Tôi và các bạn đã chụp được rất nhiều ảnh đẹp, đồng thời livestream giới thiệu để mọi người biết đến Pha Long nhiều hơn”.

Chị Sùng Thanh Mai lưu lại những bức ảnh đẹp tại Rồng Hoa farm.

Với anh Thào Seo Lìn, nụ cười và sự hài lòng của du khách chính là phần thưởng vô giá cho những giọt mồ hôi đã đổ xuống triền đồi đá. Mô hình bước đầu đã khẳng định hướng đi đúng trong việc chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái.

Nói về định hướng tương lai, anh Thào Seo Lìn cho biết, Rồng Hoa Farm đang tiếp tục hoàn thiện quy hoạch để kết hợp mô hình ngắm cảnh với việc giới thiệu, quảng bá nét văn hóa đặc sắc và ẩm thực truyền thống của đồng bào Mông.

Trong thời gian tới, du khách đến đây không chỉ được đắm mình trong sắc hoa ngập tràn mà còn được thưởng thức những món ăn đặc sản đậm đà hương vị núi rừng như mèn mén, thắng cố, gà đen, cùng ly rượu ngô men lá thơm nồng. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu văn hóa như biểu diễn khèn Mông, trình diễn trang phục thổ cẩm và các trò chơi dân gian cũng sẽ được lồng ghép, giúp du khách có chuyến hành trình khám phá trọn vẹn nét văn hóa và con người Pha Long.

Dịp cuối tuần có rất đông du khách đến Rồng Hoa Farm trải nghiệm.

Giữa mây ngàn biên cương, sắc tím hoa mua không chỉ làm đẹp thêm cho thiên nhiên hùng vĩ mà còn thắp lên niềm tin về một sức sống mới, sức sống được đơm hoa kết trái từ chính trí tuệ, mồ hôi và tình yêu quê hương tha thiết của người dân vùng cao