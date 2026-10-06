Sắc tím mới gọi mùa thu về bên Hồ Gươm

Những ngày này, người dân và du khách dạo quanh Hồ Gươm dễ dàng bắt gặp dải violet Nhật đang khoe sắc bên lối đi phía đường Lê Thái Tổ.

Những chùm hoa nhỏ với sắc tím, hồng, trắng đan xen tạo thành mảng màu mềm mại giữa thảm cây xanh.

Với sắc tím, hồng và trắng nổi bật, violet Nhật đang góp thêm một gam màu nhẹ nhàng cho Hồ Gươm trong những ngày Hà Nội bước sâu vào mùa thu.

Những cụm hoa nhỏ khoe sắc với nhiều gam màu đan xen, tạo thành một thảm hoa nhẹ nhàng bên hồ.

Vẻ đẹp không quá rực rỡ nhưng đủ gây chú ý với những người đi qua. Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực trồng hoa liên tục có người dừng lại ngắm nhìn. Nhiều người tranh thủ dùng điện thoại ghi lại hình ảnh loài hoa còn khá mới mẻ với không ít du khách.

Các bạn trẻ nhanh chóng biến dải hoa thành một góc chụp ảnh mới. Những bộ trang phục mang màu sắc nhẹ nhàng hòa cùng sắc hoa tạo nên những khung hình đậm chất thu Hà Nội.

Nhiều bạn trẻ tạo dáng bên những khóm violet Nhật. Phía sau là mặt hồ và không gian trụ sở HĐND - UBND thành phố Hà Nội, tạo nên phông nền quen thuộc nhưng mang diện mạo mới nhờ sắc hoa.

Một khoảnh khắc ngắm hoa hay chụp lại bức ảnh kỷ niệm trở thành điểm dừng chân thú vị trong hành trình dạo quanh Hồ Gươm trong những ngày thu Hà Nội.

Sắc tím nổi bật giữa màu xanh của cây lá khiến khu vực trồng hoa trở thành điểm hút mắt từ xa.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn thời điểm chiều muộn để chụp ảnh khi ánh sáng dịu hơn. Sắc hoa dưới nắng nhẹ càng trở nên nổi bật, tạo cảm giác lãng mạn cho không gian ven hồ.

Sự xuất hiện của một loài hoa mới khiến cung đường quen thuộc quanh Hồ Gươm có thêm những điểm dừng chân. Với người dân Thủ đô, đôi khi chỉ một thay đổi nhỏ trong cảnh quan cũng đủ mang lại cảm giác mới mẻ khi trở lại nơi thân thuộc.

Trong nhịp sống hối hả của phố phường, dải violet Nhật đem đến một khoảng lặng dịu dàng. Những người ghé qua không chỉ tìm một góc chụp ảnh mà còn có thêm lý do để chậm bước, ngắm hoa và cảm nhận mùa thu đang hiện hữu bên Hồ Gươm.