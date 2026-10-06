Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Cờ hoa, pa-nô, băng rôn và khẩu hiệu được trang trí trên nhiều tuyến phố, quảng trường, khu vực công cộng của Hà Nội, tạo nên diện mạo rực rỡ trong những ngày hướng tới 10/10.
Những ngày đầu tháng 10, khắp các tuyến phố Hà Nội được trang hoàng rực rỡ bằng cờ, hoa, băng rôn, pa-nô và khẩu hiệu, tạo nên không khí phấn khởi chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).
Ngày 10/10/1954 đã trở thành một dấu mốc lịch sử đặc biệt, ghi dấu thời khắc Thủ đô hoàn toàn được giải phóng. 72 năm đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn được lưu giữ trong dòng chảy truyền thống của Hà Nội, gắn với những chặng đường xây dựng và phát triển của Thủ đô.
Từ mốc son lịch sử 10/10/1954, Hà Nội từng bước chuyển mình, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Những thành quả đạt được hôm nay được vun đắp qua nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô, cùng tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển.
Với người dân Hà Nội, Ngày Giải phóng Thủ đô không chỉ là một ngày lễ lớn mà còn là dịp để nhìn lại lịch sử, bồi đắp niềm tự hào về thành phố nơi mình sinh sống. Không khí kỷ niệm được thể hiện rõ trên từng tuyến phố qua những sắc màu rực rỡ của cờ hoa, băng rôn, pa-nô và các hoạt động văn hóa, văn nghệ.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/pho-phuong-ha-noi-ruc-sac-do-chao-mung-72-nam-ngay-giai-phong-thu-do-post363033.html