Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Những ngày đầu tháng 10, khắp các tuyến phố Hà Nội được trang hoàng rực rỡ bằng cờ, hoa, băng rôn, pa-nô và khẩu hiệu, tạo nên không khí phấn khởi chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Người dân treo cờ chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Ngày 10/10/1954 đã trở thành một dấu mốc lịch sử đặc biệt, ghi dấu thời khắc Thủ đô hoàn toàn được giải phóng. 72 năm đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn được lưu giữ trong dòng chảy truyền thống của Hà Nội, gắn với những chặng đường xây dựng và phát triển của Thủ đô.

Từ mốc son lịch sử 10/10/1954, Hà Nội từng bước chuyển mình, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Những thành quả đạt được hôm nay được vun đắp qua nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô, cùng tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển.

Với người dân Hà Nội, Ngày Giải phóng Thủ đô không chỉ là một ngày lễ lớn mà còn là dịp để nhìn lại lịch sử, bồi đắp niềm tự hào về thành phố nơi mình sinh sống. Không khí kỷ niệm được thể hiện rõ trên từng tuyến phố qua những sắc màu rực rỡ của cờ hoa, băng rôn, pa-nô và các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Tại khu vực Quảng trường Ba Đình, nhiều hạng mục tuyên truyền, trang trí được bố trí, tạo không gian trang trọng chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Dọc các tuyến phố, công tác trang hoàng đô thị đã được triển khai nhiều ngày nay.

Trên các tuyến phố Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu và nhiều tuyến đường khu vực trung tâm, những dải băng rôn được treo dọc, góp phần tạo nên diện mạo rực rỡ trong những ngày đầu tháng 10.

Phố Hoàng Diệu được trang hoàng bằng những băng rôn, khẩu hiệu với màu sắc nổi bật, hòa cùng không khí kỷ niệm đang lan tỏa trên nhiều tuyến đường của Thủ đô.

Nhiều pa-nô cỡ lớn được dựng, trang trí với nội dung tuyên truyền về 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Các pa-nô, khẩu hiệu cũng được bố trí dọc nhiều tuyến đường, tạo thành những điểm nhấn trực quan, góp phần làm không khí Hà Nội những ngày này thêm rộn ràng.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm nổi bật với sắc đỏ của cờ hoa. Những lá cờ tung bay cùng các hình thức trang trí trên các tuyến phố xung quanh hồ tạo nên không gian đặc trưng của Hà Nội trong những ngày hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Từ Quảng trường Ba Đình đến hồ Hoàn Kiếm, từ những tuyến phố trung tâm đến các khu vực công cộng, sắc đỏ của cờ hoa và những tấm pa-nô, băng rôn đang góp phần tạo nên diện mạo rực rỡ cho Hà Nội trước ngày kỷ niệm 10/10.