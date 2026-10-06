Cốc San xây dựng điểm đến du lịch đặc trưng

Thực hiện Đề án 10 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 141/KH-UBND của UBND tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, UBND xã Cốc San đã ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND nhằm bứt phá đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Mục tiêu xuyên suốt của xã Cốc San là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập bền vững cho người dân thông qua việc xây dựng điểm đến hấp dẫn, thân thiện và an toàn.

Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND xã Cốc San cho biết: “Để hiện thực hóa tầm nhìn này, xã Cốc San đặt ra những mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2030 đón 1,2 triệu lượt khách du lịch và đạt tổng doanh thu khoảng 240 tỷ đồng; phấn đấu du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm (leo núi) trở thành sản phẩm hấp dẫn trên cơ sở khai thác hiệu quả, bền vững các giá trị tài nguyên văn hóa và tự nhiên. Về hạ tầng, xã dự kiến mở rộng quy mô lên 150 buồng lưu trú, đảm bảo phục vụ từ 300 - 500 lượt khách lưu trú mỗi ngày - đêm. Ngành du lịch kỳ vọng sẽ tạo việc làm cho 1.000 lao động, với cơ cấu ưu tiên đặc biệt dành cho nữ giới và người dân tộc thiểu số (chiếm 60%)”.

Không gian du lịch của xã được định hướng quy hoạch bài bản, phân chia thành các khu vực trọng điểm để phát huy tối đa lợi thế tự nhiên và văn hóa. Trọng tâm là không gian du lịch cộng đồng tại các thôn Tòng Sành, Chu Cang Hồ gắn liền với dịch vụ thuốc tắm truyền thống, trải nghiệm may thêu thổ cẩm và ẩm thực dân tộc Giáy đặc sắc.

Bên cạnh đó, không gian du lịch sinh thái tập trung vào các tuyến trekking khám phá thác nước, ruộng bậc thang và cảnh quan đá Chu Cang Hồ, kết hợp với hoạt động du lịch nông nghiệp như thu hoạch dưa hấu.

Các lễ hội truyền thống như Roóng Poọc, Pút Tồng hay Lễ cấp sắc dân tộc Dao sẽ được phục dựng và duy trì định kỳ, tạo điểm nhấn văn hóa đặc trưng thu hút du khách theo mùa vụ.

Về phương thức triển khai, xã Cốc San chú trọng đầu tư có trọng điểm thay vì dàn trải, ưu tiên hoàn thiện các mô hình điểm trước khi nhân rộng. Tổng nhu cầu vốn dự kiến cho kế hoạch là 250 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước là 200 tỷ đồng tập trung vào hạ tầng lõi như giao thông kết nối hang dơi Ún Tà, Cây đa Di sản và thác Tân Sơn. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND xã Cốc San

Xã cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và hạ tầng thông minh vào quản lý, quảng bá nhằm xây dựng mô hình “Du lịch số” hiện đại. Đồng thời, công tác đào tạo nhân lực được đặt lên hàng đầu với mục tiêu trên 30% lao động được bồi dưỡng chuyên môn sâu về nghiệp vụ du lịch và kỹ năng homestay.

Quan trọng hơn, chiến lược phát triển của xã luôn gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc và bảo vệ môi trường. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng dân cư trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và phong cách ứng xử văn minh sẽ là nền tảng để Cốc San trở thành “Điểm du lịch cộng đồng kiểu mẫu”.

Với sự lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của UBND và sự đồng thuận của Nhân dân, xã Cốc San đang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh cao trong khu vực.