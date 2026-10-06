Họp chuẩn bị tổ chức Lễ phát động toàn quốc 'Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên'

Họp trực tuyến chuẩn bị tổ chức Lễ phát động toàn quốc “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026

Dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Hoàng Thị Đôi, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thị Đôi, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ trì tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Theo kế hoạch, Lễ phát động sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 15 phút ngày 10/10/2026 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Điểm cầu trung tâm đặt tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), kết nối đồng thời với các điểm tổ chức, hưởng ứng tại 33 địa phương.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới 33 điểm cầu tỉnh, thành phố.

Tại Hà Nội, sự kiện tạo điểm nhấn với các khu vực tư vấn, kiểm tra sức khỏe cơ bản, đăng ký cam kết tập luyện cùng không gian trải nghiệm thực tế hơn 20 môn thể thao đa dạng (như pickleball, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, võ thuật, golf, khiêu vũ thể thao, các trò chơi dân gian...). Toàn bộ hoạt động đều có lực lượng chuyên môn hướng dẫn, điều phối, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các đại biểu dự họp.

Tại các tỉnh, thành phố, các địa phương chủ động lựa chọn địa điểm rộng rãi, thuận tiện như quảng trường, công viên, sân vận động hoặc tuyến phố đi bộ để nhân dân dễ dàng tham gia.

Các đại biểu dự họp.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện các địa phương cho biết công tác chuẩn bị sân khấu, mặt bằng trải nghiệm và phương án đón tiếp người dân đang được khẩn trương hoàn thiện. Các đơn vị cũng thảo luận, thống nhất phương án phân bổ lực lượng, điều phối vận động viên và phương án di chuyển, đảm bảo chương trình diễn ra trang trọng, an toàn và đúng tiến độ.

Lễ phát động dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Thông qua sự kiện, Ban tổ chức hướng tới vận động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, từng bước hình thành thói quen vận động, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của người Việt Nam.