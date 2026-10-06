[Ảnh] Thu vàng Kavkaz ở miền nam nước Nga

Cảnh sắc mùa thu ở vùng Arkhyz. (Ảnh: THANH THỂ)

Vùng núi Arkhyz nằm ở khu vực Zelenchuksky, Cộng hòa Karachay-Cherkessia, Liên bang Nga. Ở tây bắc Kavkaz, phần lớn Karachay-Cherkessia là địa hình núi, riêng Arkhyz nằm trong một thung lũng núi cao, ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển. (Ảnh: THANH THỂ)

Nằm ở miền nam nước Nga, điều làm Arkhyz đặc biệt là sự phân tầng tự nhiên theo độ cao. Từ những thung lũng có rừng, càng lên cao càng chuyển sang đồng cỏ cận núi cao, rồi đến các vùng đá, tuyết và băng. (Ảnh: THANH THỂ)

Mùa thu ở Arkhyz thường bắt đầu chuyển màu từ giữa tháng 9. Thời điểm rực rỡ nhất thường rơi vào đầu tháng 10, khi các sườn núi và thung lũng chuyển dần từ xanh sang vàng, cam và đỏ. (Ảnh: THANH THỂ)

Khoảng thời gian này mang lại những trải nghiệm đặc biệt, khi sự náo nhiệt của mùa hè đã lùi lại phía sau, những đợt sương giá đầu tiên làm nổi bật màu sắc của thiên nhiên. Cảnh vật lắng lại với vẻ hùng vĩ. (Ảnh: THANH THỂ)

Không khí núi rừng trong veo, quyện với hương thơm của cây lá kim. Mặt trời không còn gay gắt mà dịu dàng sưởi ấm, còn những sườn núi thì bừng lên trong sắc vàng rực rỡ của mùa thu. (Ảnh: THANH THỂ)

Arkhyz vào mùa thu được xem như viên ngọc thật sự của Kavkaz. (Ảnh: THANH THỂ)

Cuối tháng 9, đầu tháng 10 là thời điểm tuyệt vời dành cho những người không chỉ đam mê leo núi, mà còn mong muốn khoảng thời gian nghỉ dưỡng, sống chậm, cảm nhận sâu sắc và hòa mình vào thiên nhiên ở vùng núi Kavkaz. (Ảnh: THANH THỂ)

Đích đến của những người thích leo núi là những hồ nước nằm ở độ cao khoảng 2.400-2.500m so với mực nước biển. (Ảnh: THANH THỂ)