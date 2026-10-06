Nàng thơ nô nức check-in với loài hoa mới lạ ở Bờ Hồ

VIDEO: Violet Nhật nở rộ bên Hồ Hoàn Kiếm, hút người chụp ảnh.

Những khóm violet Nhật được trồng dọc lối đi ven hồ, tạo thành một mảng hoa nổi bật giữa không gian trung tâm Hà Nội.

Nhiều người đang đi bộ quanh hồ dừng lại chụp ảnh. Các bạn trẻ thường chọn góc có hàng hoa làm tiền cảnh, phía sau là mặt hồ và những công trình quen thuộc.

Sắc tím, hồng và trắng của hoa xen giữa màu xanh cây lá, phía sau là mặt nước Hồ Gươm.

Một nhóm bạn thay nhau tạo dáng bên dải hoa.

Điện thoại trở thành vật dụng không thể thiếu của những người muốn lưu lại hình ảnh bên hàng violet Nhật.

Do nằm sát lối đi, dải hoa dễ thu hút sự chú ý của người qua lại. Có thời điểm, nhiều người cùng đứng chờ để chụp ảnh.

Trước đó, khu vực này từng được trồng những loại hoa khác và cũng trở thành điểm chụp ảnh của người dân, du khách.

Violet Nhật tạo thêm một điểm nhấn mới trên tuyến đi bộ quanh Hồ Gươm, nơi vốn tập trung đông người vào cuối tuần và các buổi tối.