Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Đại tướng Lê Hồng Anh dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người Anh hùng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương, đất nước.

Đoàn cán bộ tỉnh An Giang dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là một trong những thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào kháng Pháp ở Nam Bộ nửa cuối thế kỷ XIX. Tên tuổi, cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường chống giặc ngoại xâm của nhân dân Nam Bộ, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng dân tộc.

Lễ dâng hương là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang đối với Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Vòng hoa của Đoàn cán bộ tỉnh An Giang tiến vào dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, đây cũng là dịp tiếp tục ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất của các thế hệ cha ông, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm; phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Sau lễ dâng hương, Đoàn đại biểu dân, quân, chính Đảng tỉnh An Giang đã dâng hương Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và người có công của tỉnh.

Chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Lễ thắp hương tại Bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bị giặc Pháp hành hình năm 1868.