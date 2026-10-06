Hà Nội sẽ công bố 'Bản đồ du lịch đồ uống' tại Lễ hội Đồ uống năm 2026

Du khách trải nghiệm Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2025. Ảnh: M.H

Đây là hoạt động xúc tiến du lịch nhằm khai thác, phát huy và tôn vinh ngành đồ uống cùng những giá trị văn hóa trong sử dụng đồ uống, gắn với phát triển đa dạng sản phẩm du lịch. Đồng thời, lễ hội cập nhật những xu hướng mới của ngành thực phẩm, đồ uống, nhà hàng, khách sạn; ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển các mô hình F&B kết hợp giữa văn hóa truyền thống với công nghệ.

Lễ khai mạc sẽ được tổ chức từ 19h30 đến 20h30 ngày 9-10 và bế mạc từ 17h30 đến 18h30 ngày 11-10. Lễ hội có quy mô khoảng 4.500m², được tổ chức theo mô hình không gian mở, kết hợp trưng bày, trải nghiệm, giao lưu và kết nối. Bốn không gian chuyên đề gồm: Bia - Rượu; Trà; Cà phê; Nước trái cây và đồ uống sáng tạo.

Tại Không gian Bia - Rượu, các sản phẩm bia, rượu truyền thống và hiện đại được giới thiệu cùng các sản phẩm rượu làng nghề, đặc sản vùng miền. Không gian kết hợp hoạt động giao lưu với nghệ nhân, giới thiệu quy trình sản xuất mô phỏng và ẩm thực truyền thống.

Không gian Trà mang sắc thái lắng đọng, tinh tế, tái hiện nghệ thuật thưởng trà của người Việt Nam và người Hà Nội. Các sản phẩm dự kiến giới thiệu gồm trà Tân Cương Thái Nguyên, Phúc Long, Shan Tuyết, Atiso Đà Lạt, trà sen Tây Hồ cùng các dòng trà thảo mộc, trà OCOP. Điểm nhấn là các không gian trà đạo, trình diễn pha trà, thưởng trà và giao lưu với nghệ nhân.

Trong khi đó, Không gian Cà phê thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong văn hóa cà phê Hà Nội. Du khách có thể trải nghiệm các hình thức pha chế như cà phê phin, cà phê trứng, espresso và tham gia các workshop về pha chế, thưởng thức cà phê.

Không gian Nước trái cây và đồ uống sáng tạo hướng tới xu hướng tiêu dùng hiện đại, với các sản phẩm nước ép, sinh tố, trà trái cây, sữa chua uống, kombucha, đồ uống ít đường, nước thảo mộc cùng mocktail, cocktail sử dụng nguyên liệu từ trái cây nhiệt đới, thảo mộc và nông sản Việt Nam. Không gian cũng tổ chức trình diễn pha chế, giao lưu với bartender, hướng dẫn pha chế tại chỗ và giới thiệu xu hướng đồ uống mới.

Đáng chú ý, Sở Du lịch dự kiến xây dựng và giới thiệu “Bản đồ du lịch đồ uống Hà Nội”, trong đó giới thiệu các quán cà phê, đồ uống, cocktail nổi bật, tích hợp mã QR cung cấp thông tin về điểm đến. Trên cơ sở đó, từng bước hình thành các tour, tuyến chuyên đề về đồ uống; kết nối các điểm đến đồ uống với hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các combo du lịch - ẩm thực - lưu trú.

Lễ hội cũng hướng tới xây dựng các tour tham quan, trải nghiệm tại làng nghề sản xuất rượu, trà, cà phê và các cơ sở chế biến đồ uống đặc trưng. Du khách có thể tìm hiểu lịch sử, quy trình sản xuất, tham gia một số công đoạn, thưởng thức và mua sản phẩm tại chỗ, qua đó tăng cường kết nối giữa sản xuất, dịch vụ và du lịch.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt khách, với khoảng 80-100 đại diện doanh nghiệp, làng nghề, đơn vị du lịch, ẩm thực, nhà hàng tham gia gian hàng; đồng thời có sự tham gia của một số tổ chức, doanh nghiệp quốc tế.

Thông qua sự kiện, Hà Nội cũng từng bước xây dựng thương hiệu một lễ hội chuyên đề về đồ uống mang tính định kỳ, hướng tới trở thành sản phẩm sự kiện đặc trưng của ngành Du lịch Thủ đô trong giai đoạn 2026-2030.