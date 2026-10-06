70 thanh niên tiêu biểu đầu tiên nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

Đại biểu dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX. (Ảnh: DUY LINH)

Chiều 6/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình Gặp gỡ báo chí giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Theo các thông tin buổi gặp gỡ báo chí, trong 2 ngày 10 và 11/10 tới đây, tại thành phố Hà Nội, sẽ diễn ra chuỗi hoạt động cấp Trung ương chào mừng kỷ niệm với chủ đề "Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam".

Mở đầu chuỗi hoạt động là Lễ chào cờ và tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với sự tham gia của khoảng 1.200 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu đến từ mọi miền đất nước.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy (bên phải) và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Hải Long điều hành chương trình gặp gỡ báo chí. (Ảnh: LINH PHAN)

Gồm nhiều nội dung như lễ chào cờ, đồng diễn semaphore, phóng sự tổng kết Hành trình, công bố kết quả, giao lưu với đại diện thanh niên và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc..., buổi lễ là dịp tổng kết, hội tụ các lực lượng từng tham gia Hành trình, cùng nhìn lại những dấu ấn, kết quả và câu chuyện tiêu biểu được tạo nên trong suốt Hành trình.

Song song với hoạt động nêu trên, trong sáng 10/10, sẽ diễn ra chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện” tại khu vực phường Hoàn Kiếm (Hà Nội). Gắn với Ngày Giải phóng Thủ đô, chương trình nhằm tập trung phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng-xanh-sạch-đẹp.

Tối cùng ngày, sẽ diễn ra Gala "Thanh niên sống đẹp" năm 2026. Được xây dựng theo mạch “Những câu chuyện đẹp-Những con người đẹp-Những hành động đẹp”, kết hợp giữa nghệ thuật, phóng sự và giao lưu với các nhân vật tiêu biểu..., Gala có điểm nhấn là Lễ trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Dự kiến, có 15 thanh niên tiêu biểu sẽ được tuyên dương tại Gala.

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí và các nghệ sĩ trao đổi về nội dung chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. (Ảnh: LINH PHAN)

Đáng chú ý, vào tối 11/10, ngay tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, sẽ diễn ra chuỗi hoạt động gồm: Lễ mít-tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” năm 2026 và Đại nhạc hội thanh niên.

Trong đó, Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" lần đầu tiên được tổ chức, sẽ vinh danh 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc. Khép lại chuỗi hoạt động là Đại nhạc hội thanh niên với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động; có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Hòa Minzy, Erik, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hà Myo, Bảo Trâm, Đinh Viết Tường.