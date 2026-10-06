Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 'Tinh hoa Xòe Thái-Sắc màu Tây Bắc'

Buổi họp báo chiều ngày 6/10 công bố Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Đây là sự kiện văn hóa, du lịch quy mô cấp tỉnh, được tổ chức thường niên, đã trở thành điểm hẹn văn hóa, du lịch đặc sắc, góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Lào Cai.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi họp báo.

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 đặc biệt ý nghĩa khi được tổ chức gắn với kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; là dịp đánh giá kết quả bảo tồn, phát huy giá trị Xòe Thái sau khi được ghi danh, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc. Theo Ban tổ chức, chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ bao gồm: Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 và không gian quảng bá, kết

nối sản phẩm OCOP tại Quảng trường Gold Field, phường Nghĩa Lộ; Không gian sắc màu văn hóa Tây Bắc và Triển lãm ảnh đẹp du lịch Tây Bắc và Lào Cai-Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc đều được tổ chức tại Quảng trường Gold Field, phường Nghĩa Lộ từ ngày 15/10 đến ngày 21/10/2026.

Lễ diễu diễn đường phố tại tuyến đường Điện Biên-Nguyễn Quang Bích-Sân vận động phường Nghĩa Lộ; Chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 tại sân vận động phường Nghĩa Lộ...

Ngoài ra, cũng trong tháng 10/2026 một loạt các hoạt động hưởng ứng tại các xã phường trên địa bàn cũng diễn ra sôi nổi như: Hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch “Một ngày sống cùng bản Thái”; trải nghiệm văn hóa Thái và du lịch cộng đồng tại phường Nghĩa Lộ; thi đấu thể thao dân tộc, trò chơi dân gian: bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, tung còn, đi cà kheo...; chương trình nghệ thuật "Tình ca Tây Bắc" và ra mắt Câu lạc bộ Văn hoá-Nghệ thuật-Thể thao nòng cốt trên địa bàn phường Cầu Thia....

Tiết mục văn nghệ giới thiệu lễ hội.

Theo đồng chí Nông Việt Yên, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai: Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái-Sắc màu Tây Bắc” mang tinh thần đổi mới, được chuẩn bị kỹ lưỡng, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản, phát huy bản sắc và phát triển du lịch bền vững.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là Chương trình nghệ thuật “Xòe Thái-Trọn một vòng yêu”, được dàn dựng công phu, giàu bản sắc, kết hợp tinh tế chất liệu truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.