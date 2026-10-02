Giữ tiếng cồng, chiêng - giữ hồn văn hóa S'tiêng
Từ những thanh âm cồng, chiêng vang vọng tại Nhà văn hóa Ấp 5 (xã Nha Bích, TP Đồng Nai), những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào S’tiêng đang được trao truyền cho thế hệ trẻ.
Lớp tập huấn không chỉ giúp các học viên học cách sử dụng cồng, chiêng mà còn góp phần tạo lực lượng kế thừa, để tiếng chiêng, tiếng cồng tiếp tục ngân vang trong đời sống cộng đồng.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giu-tieng-cong-chieng-giu-hon-van-hoa-stieng-post1390945.html