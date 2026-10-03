Nhà vô địch gấp giấy Origami thế giới đỗ Bách Khoa với gần 29 điểm

Nguyễn Quang Huy vừa trở thành tân sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông.

Năm lớp 3, Nguyễn Quang Huy (sinh năm 2008, Hà Nội) tình cờ thấy những tác phẩm Origami (một loại hình nghệ thuật gấp giấy, xuất xứ từ Nhật Bản) trên mạng. Cậu bé 8 tuổi khi đó nhanh chóng bị ấn tượng, khi chỉ từ một tờ giấy đơn giản lại có thể tạo ra những hình dạng phức tạp và chân thực đến vậy.

Huy bắt đầu thử gấp theo các mẫu có sẵn, rồi dần dần muốn tự tạo ra những mẫu khó hơn.

"Từ một sở thích tình cờ, Origami dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi cũng không thể lý giải tại sao mình lại có thể gắn bó với nó lâu đến vậy", Huy nói với Tri Thức - Znews.

Vô địch thế giới năm lớp 12

Sau khi "phải lòng" bộ môn nghệ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo, Quang Huy luôn có cảm giác bị thôi thúc chinh phục từ độ khó này đến độ khó khác. Mỗi khi giải quyết được một vấn đề trong một mẫu gấp hoặc nhận ra bản thân tiến bộ hơn trước, anh lại có thêm động lực để tiếp tục.

Với Huy, Origami cho anh cảm giác rất rõ ràng về quá trình phát triển của bản thân. Một tác phẩm hôm nay thấy khó, sau một thời gian lại có thể trở thành thứ bản thân hoàn toàn có thể làm được.

"Chính cảm giác đó khiến tôi không muốn dừng lại", Huy nói.

Các tác phẩm của Huy mất từ vài giờ đến cả tháng để thực hiện.

Một tác phẩm thông thường ngốn của Huy từ vài giờ đến vài ngày, thậm chí cả tháng. Anh thường bắt đầu từ việc xác định hình dáng, cấu trúc mong muốn sau đó nghiên cứu đối tượng thực tế, tính toán cấu trúc trên giấy, thử nghiệm và chỉnh sửa. Khi phần gấp cơ bản hoàn thành, anh tiếp tục tạo hình, điều chỉnh tỷ lệ và các chi tiết nhỏ cho đến khi đạt được hình dáng mong muốn.

"Phần khó nhất thường không phải là gấp theo một trình tự có sẵn, mà là khi mình phải tự giải quyết một vấn đề cấu trúc chưa từng làm trước đó", anh nhận xét.

Sự kiên trì và óc sáng tạo nhanh chóng đem lại cho Huy nhiều thành tích trong cộng đồng gấp giấy nghệ thuật. Anh từng giành nhiều giải nhất, nhì trong các cuộc thi Origami tại Việt Nam, được mời làm giám khảo cuộc thi trong cộng đồng Origami Việt, có tác phẩm được triển lãm ở nhiều quốc gia.

Chàng trai sinh năm 2008 cũng là chủ nhân của giải Bạc, đồng hạng 4 tại Korea Global Creative Paper Folding Contest 2024 - cuộc thi có nhiều nghệ sĩ từ các quốc gia tham dự.

Tác phẩm Bahamut giúp Huy giành chức vô địch thế giới.

Đặc biệt, cột mốc đáng nhớ của Huy là chức vô địch thế giới hạng mục Interpretation (Joisel Award) năm 2025 - giải thưởng do cộng đồng Origami chính thức trên thế giới tổ chức. Anh tham dự với tác phẩm Bahamut, thể hiện và phát triển theo hướng riêng dựa trên thiết kế của bậc thầy Satoshi Kamiya.

"Điều tôi tập trung nhiều nhất là làm cho hình tượng trở nên chân thực và có tính điêu khắc hơn, đặc biệt ở phần đầu, vai và hệ thống cánh", anh, nói cho biết thêm đây không đơn thuần là việc gấp lại một mẫu có sẵn mà là quá trình nghiên cứu, điều chỉnh và đưa cách thể hiện của bản thân vào tác phẩm.

Bên cạnh đó, nam sinh Hà Nội còn là đồng tác giả cuốn sách Intersection về nghệ thuật gấp giấy. Thiết kế trong sách của Huy là Huyvern, một mẫu rồng anh phát triển theo phong cách tả thực. Đây cũng là mô hình được đánh giá khó nhất sách với hơn 350 bước, chiếm nhiều thời lượng nhất của sách.

Huy tự mày mò nhiều mẫu Origami mới.

Đỗ đại học với 28,92 điểm

Đam mê gấp giấy nghệ thuật, Quang Huy vẫn khiến nhiều người ấn tượng khi duy trì thành tích tốt trong học tập. Huy từng đoạt giải nhì học sinh giỏi Toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố, điểm tổng kết môn Toán lớp 12 là 9,9 và điểm thi tốt nghiệp Toán THPT là 9,5.

Theo Huy, sở thích gấp giấy và việc học Toán có sự bổ trợ nhất định cho nhau. Trong khi Origami giúp rèn luyện sự tập trung, tính kiên trì và khả năng tự học, kiến thức toán học ở trường, đặc biệt là hình học không gian và lượng giác, hỗ trợ khá nhiều cho quá trình sáng tác.

Một số tác phẩm của Huy được trưng bày tại triển lãm.

Vừa qua, cựu học sinh THPT Cầu Giấy cũng đã trở thành tân sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, bằng phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy với điểm quy đổi là 28,92.

Sắp tới, Huy sẽ cố gắng cân bằng cả hai. Việc học ở Bách Khoa vẫn là chính, nhưng anh cũng muốn dành thêm tâm huyết, thời gian cho giấc mơ trở thành nghệ sĩ Origami chuyên nghiệp.

"Tôi vẫn sẽ tiếp tục sáng tác, tham gia mọi cuộc thi khi có cơ hội và phát triển những sản phẩm nghệ thuật của riêng mình. Về lâu dài, tôi cũng muốn xây dựng một thương hiệu nghệ thuật cá nhân đủ khả năng thực hiện những dự án lớn", anh bày tỏ.

Ngoài ra, anh đặt mục tiêu tìm hiểu sâu hơn về việc ứng dụng các cấu trúc Origami vào kỹ thuật và công nghệ, chẳng hạn như robot, vệ tinh hay các thiết bị thông minh.

"Đây là hướng mà tôi nghĩ có thể tạo ra sự kết nối rất thú vị giữa hai lĩnh vực tưởng như khá khác nhau", anh chia sẻ.

Mai An