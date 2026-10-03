Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ V: Bồi đắp sức mạnh văn hóa PV Drilling

Tối ngày 2/10, Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ V của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) - đã diễn ra thành công tốt đẹp sau một ngày tranh tài sôi nổi.

Với chủ đề “Hành trình - Khát vọng vươn xa”, Hội diễn được tổ chức trong không khí hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập PV Drilling, 65 năm Ngày truyền thống PETROVIETNAM và 35 năm Ngày thành lập Công đoàn PETROVIETNAM. Hội diễn quy tụ cán bộ, người lao động đến từ Công đoàn Cơ quan Tổng công ty, PVD Offshore, Vietubes, PVD Training, PVD Tech, PVD Well Services và PVD Baker Hughes. Các chương trình được chuẩn bị công phu, mang nhiều màu sắc, từ ca hát, múa, nhạc cụ đến các hình thức biểu diễn sân khấu.

Tối ngày 2/10, Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ V của PV Drilling đã diễn ra thành công tốt đẹp

Phát biểu tổng kết hội diễn, ông Nguyễn Đình Dương, Phó Tổng Giám đốc PV Drilling, Trưởng Ban Tổ chức ghi nhận sự đầu tư, tinh thần tập luyện và tâm huyết của các đội thi. Theo ông, phía sau những phần trình diễn là nhiều giờ tập luyện sau giờ làm việc cùng sự đóng góp của đông đảo cán bộ, người lao động tại các đơn vị.

Ông Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh, giá trị của hội diễn không chỉ nằm ở kết quả hay những giải thưởng được trao, mà còn ở những khoảnh khắc cùng tập luyện, biểu diễn, cổ vũ và chia sẻ niềm vui giữa những người vốn hằng ngày làm việc tại giàn khoan, công trường, nhà xưởng và văn phòng. Qua đó, tinh thần “One PVD” tiếp tục được bồi đắp trong đời sống văn hóa của PV Drilling.

Ông Nguyễn Đình Dương, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, chủ đề “Hành trình - Khát vọng vươn xa” của hội diễn cũng là sự tiếp nối chặng đường được nhiều thế hệ người lao động PV Drilling xây dựng.

Đặt hội diễn trong hành trình hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập PV Drilling, ông Nguyễn Đình Dương cho rằng chủ đề “Hành trình - Khát vọng vươn xa” cũng là sự tiếp nối chặng đường được nhiều thế hệ người lao động xây dựng bằng bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Sau hội diễn, tinh thần đoàn kết, chuyên nghiệp, sáng tạo và trách nhiệm sẽ tiếp tục được mang trở lại công việc hằng ngày, cùng góp sức cho chặng đường phát triển tiếp theo của PV Drilling.

Tại lễ bế mạc hội diễn, NSND Tạ Minh Tâm đánh giá cao mức độ đầu tư của các đội, từ sân khấu, trang phục đến chất lượng biểu diễn; đồng thời cho rằng khoảng cách giữa phong trào nghệ thuật quần chúng và tính chuyên nghiệp ngày càng được thu hẹp nhờ sự chuẩn bị nghiêm túc và đầu tư bài bản.

NSND Tạ Minh Tâm đánh giá cao mức độ đầu tư của các đội tham gia hội diễn.

MC, nghệ sĩ Quỳnh Hoa, người từng đồng hành với nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật của PV Drilling, bày tỏ ấn tượng trước sự đầu tư của các đơn vị tại hội diễn lần này. Bên cạnh những đánh giá tích cực, chị cũng đưa ra nhiều góp ý chuyên môn về bố cục sân khấu, sử dụng màn hình LED, hình ảnh tư liệu và cách dàn dựng để các chương trình trong tương lai có thể hoàn thiện hơn.

MC, nghệ sĩ Quỳnh Hoa bày tỏ ấn tượng trước sự đầu tư của các đơn vị tại hội diễn lần này.

Sau phần tổng kết và nhận xét chuyên môn, Ban Tổ chức đã công bố kết quả hội diễn.

Ở giải toàn đoàn, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty xuất sắc giành giải Nhất; Công đoàn PVD Training giành giải Nhì; Công đoàn PVD Tech và Công đoàn PVD Well Services cùng nhận giải Ba; các giải Khuyến khích thuộc về Công đoàn Vietubes, Công đoàn PVD Offshore và Công đoàn PVD Baker Hughes.

Ông Mai Thế Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng Giám đốc PV Drilling trao giải Nhất toàn đoàn cho Công đoàn Cơ quan Tổng công ty.

Ông Nguyễn Thế Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT PV Drilling trao giải Nhì toàn đoàn cho Công đoàn PVD Training

Ông Nguyễn Đình Dương, Phó Tổng Giám đốc PV Drilling, Trưởng Ban Tổ chức Hội diễn trao giải Ba toàn đoàn cho Công đoàn PVD Tech và Công đoàn PVD Well Services.

Ông Hoàng Xuân Bách, Chủ tịch Công đoàn PV Drilling, Phó Ban Tổ chức Hội diễn trao giải Khuyến khích toàn đoàn cho Công đoàn Vietubes, Công đoàn PVD Offshore và Công đoàn PVD Baker Hughes.

Ông Phan Sỹ Linh, Trưởng phòng Văn hóa Doanh nghiệp, Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp PETROVIETNAM trao giải thể loại tốp ca, hợp ca cho Công đoàn Cơ quan Tổng công ty (giải Nhất), Công đoàn PVD Well Services (giải Nhì) và Công đoàn PVD Baker Hughes (giải Ba).

Bà Lương Thị Hồng Nhung - Trưởng ban Quan hệ lao động, Công đoàn Petrovietnam trao giải thể loại nhạc cụ, kịch nghệ, sân khấu cho PVD Training (giải Nhất), PVD Tech (giải Nhì), PVD Training và PVD Well Services (đồng giải Ba)

Ông Nguyễn Huy Trọng, Phó Chủ tịch Công đoàn PV Drilling trao giải thể loại song ca, tam ca cho Công đoàn Cơ quan Tổng công ty (giải Nhì) và Công đoàn PVD Baker Hughes (giải Ba).

Ông Hoàng Xuân Bách, Chủ tịch Công đoàn PV Drilling, Phó Ban Tổ chức Hội diễn trao giải thể loại đơn ca cho Công đoàn Cơ quan Tổng công ty (giải Nhất), Công đoàn Vietubes (giải Nhì) và Công đoàn PVD Offshore (giải Ba).

Ở giải thể loại đơn ca, giải Nhất thuộc về Công đoàn Cơ quan Tổng công ty, giải Nhì thuộc về Vietubes, giải Ba thuộc về PVD Offshore. Thể loại song ca, tam ca: Công đoàn Cơ quan Tổng công ty đoạt giải Nhì, giải Ba thuộc về PVD Baker Hughes. Thể loại tốp ca, hợp ca: Công đoàn Cơ quan Tổng công ty giành giải Nhất, PVD Well Services giành giải Nhì, PVD Baker Hughes giành giải Ba. Nhạc cụ, kịch nghệ, sân khấu: giải Nhất thuộc về PVD Training; giải Nhì thuộc về PVD Tech; giải Ba thuộc về PVD Training và PVD Well Services.

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ V của PV Drilling diễn ra thành công rực rỡ.

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ V diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của PV Drilling và tạo thêm sức sống cho các phong trào tập thể trong toàn Tổng công ty. Những tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần đồng đội được vun đắp từ hội diễn sẽ tiếp tục theo mỗi cán bộ, người lao động trở về với công việc hằng ngày. Đó cũng là nguồn lực tinh thần để người PV Drilling cùng giữ vững sự chuyên nghiệp, sáng tạo, trách nhiệm và chung sức trên chặng đường phát triển phía trước.